Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राष्ट्रीय एकता दिवस: दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, सुबह और शाम में कई मार्ग रहेंगे बंद

    By Mohammed Saqib Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:40 PM (IST)

    राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दिल्ली के मुख्य रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के कारण सुबह और शाम कई रास्ते बंद रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना डायवर्जन को ध्यान में रखकर बनाएं और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के चलते राजधानी दिल्ली में आज यानी शुक्रवार को कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। श्रद्धांजलि समारोह के सुचारु संचालन के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने विशेष यातायात सलाह जारी की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई दिल्ली जेल के उपायुक्त (यातायात) के अनुसार, श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान अशोका रोड, संसद मार्ग, सी-हेक्सागन, मथुरा रोड, पुराना किला रोड और आसपास के क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से प्रतिबंधित रहेगी। लोगों की सुविधा के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन और पार्किंग प्रतिबंध लागू किए जाएंगे।

    सुबह 6:00 से 7:30 बजे तक संसद मार्ग, टाल्सटाय मार्ग, रेल भवन, विंडसर प्लेस, जीपीओ, आरएमएल और बूटा सिंह मार्ग से यातायात डायवर्ट रहेगा। पटेल चौक, रफी मार्ग और अशोका रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इन मार्गों पर कोई वाहन पार्क नहीं किया जा सकेगा। नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों को कालीबाड़ी मंदिर मार्ग और भैरों मंदिर ट्रैफिक पिट में टो किया जाएगा।

    सुबह 6:00 से 9:30 बजे तक मथुरा रोड, शेरशाह रोड, जाकिर हुसैन रोड और सुभ्रमण्यम भारती मार्ग पर यातायात सीमित रहेगा। रिंग रोड, प्रगति मैदान सुरंग और पुराना किला रोड से सी-हेक्सागन की ओर जाने वाले वाहन डायवर्ट किए जाएंगे। इस दौरान डीडीयू मार्ग, सुभ्रमण्यम भारती मार्ग और पृथ्वीराज रोड को वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी गई है।

    शाम 3:30 से 7:30 बजे तक एमएलएनपी से जनपथ, मैन सिंह रोड, सुनहरी मस्जिद रोड, जीपीओ, रकाबगंज गुरुद्वारा, मंडी हाउस और कर्तव्य पथ की ओर यातायात नियंत्रित रहेगा। इस दौरान पटेल चौक, संसद मार्ग, रफी मार्ग, रेड क्रास रोड, अशोका रोड और सी-हेक्सागन पर किसी भी वाहन को पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।

    यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें और जहां तक संभव हो, भीड़ वाले मार्गों से बचें। आइएसबीटी, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को पर्याप्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।

    पार्किंग के लिए डीएलएफ मल्टीलेवल पार्किंग (बाबा खरक सिंह मार्ग), एनडीएमसी पार्किंग (कनाट प्लेस), जय सिंह रोड, भैरों मंदिर (बसों के लिए) और पी-1 पार्किंग (कर्तव्य पथ) का उपयोग किया जा सकेगा।

    यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव में प्रचार सामग्री की मांग बढ़ी, दिल्ली का सदर बाजार बनेगा 1,000 करोड़ का कारोबार केंद्र