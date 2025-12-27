दिल्ली में महिला को लिफ्ट देकर लूटे सोने के जेवर और नकदी, लिफाफे में टॉफी देकर फरार हुआ बदमाश

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में बस के इंतजार में स्टैंड पर खड़ी एक महिला को कार में लिफ्ट देकर जालसाजों ने सोने के आभूषण समेत 30 हजार रुपये ठगकर फरार हो गए। लिफ्ट देने के बाद आरोपित ने महिला से खुद को सरकारी अधिकारी बताया था।

मशीन में चेक करने के बहाने आभूषण लिफाफे में डलवाए, फिर महिला को छोड़ते समय दूसरा लिफाफा देकर फरार हो गए। ठगी का पता चलने पर पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला को लिफ्ट देने वाले स्थान से लेकर छोड़ने वाली जगह तक लगे सीसीटीवी कैमरों से पुलिस कार व आरोपितों का पता लगाने में जुटी हुई है।

घर जा रही थीं पीड़िता जानकारी के मुताबिक पीड़िता रानी भलस्वा डेरी स्थित गुरुनानक कालोनी में रहती हैं। रानी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह भारत नगर स्थित कोठियों में मरीजों की देखभाल का काम करती हैं। 24 दिसंबर को शालीमार बाग से भलस्वा डेरी अपने घर जा रही थीं।

इस दौरान शालीमार बाग बस स्टैंड पर दोपहर करीब 12:30 बजे खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक सफेद रंग की कार आकर रुकी। पहले से खड़े एक शख्स और महिला ने भलस्वा मेट्रो के लिए लिफ्ट मांगी, कार वाला तैयार हो गया। रानी ने बताया की वह भी उन लोगों के साथ कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गई।

कार चालक के साथ वाली शीट पर बैठे शख्स ने कहा कि वह सरकारी अधिकारी है, वह अपनी कार में किसी को नहीं बैठाता है। आगे कहा कि वह मजबूरी के कारण सभी को कार में बैठा लिया है। किराया नहीं लेने की बात भी कही।

बातों में उलझाते हुए की लूट रानी ने बताया कि उस शख्स ने उन्हें बातों में उलझाते हुए कहा कि जो भी सोने के आभूषण और नकदी हैं, वह लिफाफे में डाल दे। उसे मशीन में चेक करेंगे। नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। बाद में सभी सामान लौटा देंगे। आगे बताया कि हमारे पीछे आफिसर आ रहे हैं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं देनी है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह उनकी बातों में आकर कान में पहने सात ग्राम के सोने के कुंडल, चार ग्राम के सोने की अंगूठी और 30 हजार रुपये लिफाफे में डाल दिए। आरोपितों ने थोड़ी देर बाद लिफाफा लौटा दिया। कुछ देर बाद आरोपितों ने भलस्वा मेट्रो स्टेशन के पास उन्हें छोड़ते हुए कहा कि नीचे कुछ गिर गया है।