किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर 50 मकान मालिकों पर FIR, दिल्ली में आतंकी हमले के बाद मस्जिद-मदरसों पर नजर

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। लालकिले के पास हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। यमुनापार में किरायेदारों का पुलिस सत्यापन न करवाने वालों पर पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। दो दिनों के अंदर पुलिस ने 50 लोगों पर सरकारी के आदेश के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। पुलिस की यह कार्रवाई जारी है।

पूर्वी, उत्तर पूर्वी और शाहदरा जिले में पुलिस सत्यापन न करवाने वालो पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है वैसे तो सालभर कार्रवाई की जाती है लेकिन लालकिले पर हुए हमले के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है।

बीट अफसर अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर देख रहे हैं किन किरायेदारों का सत्यापन नहीं हुआ है। उसके मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। पुलिस का कहना है लोगों से अपील की जा रही है वह थाने जाकर अपने किरायेदारों का सत्यापन करवाएं।

उनके कागजात की काॅपी थाने में जमा करवाएं, इस कार्य में ज्यादा समय नहीं लगता है। वहीं, पुलिस ने पार्किंग में निगरानी बढ़ा दी है। पुलिसकर्मी पार्किंग में जाकर रजिस्टर चेक कर रहे हैं। वे यह जांच रहे हैं कि कितने वाहन खड़े हैं कब से खड़े हैं?