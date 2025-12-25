Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में किराया मांगने पर जानलेवा हमला करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार, दो साल बाद पुलिस ने हापुड़ से दबोचा

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:40 AM (IST)

    दिल्ली में किराया मांगने पर जानलेवा हमला करने के बाद फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने दो साल बाद हापुड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली में एक मकान माल ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जामिया नगर में किराया मांगने पर मकान मालिक व उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला व छेड़खानी करने के मामले में वांछित आरोपित को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। केस दर्ज हाेने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए वह कतर भाग गया था। दो साल बाद कतर से वापस दिल्ली लौटने पर क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम इरफान है। वह जाकिर नगर में रहता था वैसे मूलरूप से वह हापुड़, यूपी का रहने वाला है। लंबे समय तक फरार रहने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।

    वांछित और फरार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसीपी वीकेपीएस यादव व इंस्पेक्टर अजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसे बीते सोमवार को हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस का कहना है कि किराया नहीं देने पर मकान मालिक ने जब आरोपित को घर खाली करने के लिए कहा तब उसने खाली करने से मना कर दिया था। 29 फरवरी 2024 को दोबारा किराया मांगने पर आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर मकान मालिक व उनकी पत्नी पर हमला बोल दिया था। आरोपित दिल्ली और हापुड़ में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था।