दिल्ली में किराया मांगने पर जानलेवा हमला करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार, दो साल बाद पुलिस ने हापुड़ से दबोचा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जामिया नगर में किराया मांगने पर मकान मालिक व उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला व छेड़खानी करने के मामले में वांछित आरोपित को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। केस दर्ज हाेने पर गिरफ्तारी से बचने के लिए वह कतर भाग गया था। दो साल बाद कतर से वापस दिल्ली लौटने पर क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपित का नाम इरफान है। वह जाकिर नगर में रहता था वैसे मूलरूप से वह हापुड़, यूपी का रहने वाला है। लंबे समय तक फरार रहने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।