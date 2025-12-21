Language
    Delhi Crime: कीर्ति नगर में बंद घर का ताला तोड़ लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:58 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर में एक बंद घर से लाखों की चोरी हुई। बदमाशों ने सोने-चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये ...और पढ़ें

    Hero Image

    कीर्ति नगर में ताला तोड़कर लाखों की चोरी।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। राजधानी के पश्चिम दिल्ली जिले के कीर्ति नगर थाना इलाके में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। बदमाशों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    पुलिस के मुताबिक, चोरी की यह वारदात रमेश नगर इलाके के मकान नंबर 3/99 (ग्राउंड फ्लोर) में हुई। मकान मालकिन पूजा छाबड़ा ने बताया कि वह बीते 14 दिसंबर को अपने परिवार के साथ मायके गई हुई थीं। जब वह 18 दिसंबर की सुबह वापस लौटीं, तो घर के दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ मिला। घर के अंदर जाने पर सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी में रखे कीमती गहने और नकदी गायब थे।

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्राथमिक जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला है कि बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था। जांच में सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक राजौरी गार्डन इलाके से चुराई गई थी।

    पीड़िता पूजा छाबड़ा की शिकायत पर कीर्ति नगर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।