Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाली देने पर सिर पर ईंट मारकर कर दी थी हत्या, पुलिस ने हत्या आरोपी को चलती ट्रेन में बिहार से दबोचा

    By Shamse Alam Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:29 PM (IST)

    दिल्ली के प्रेम नगर में एक श्रमिक की ईंट मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को बक्सर, बिहार में गिरफ्तार किया। शराब पीने के दौरान गाली देने पर वि ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। प्रेमनगर में तीन दिन पहले श्रमिक की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। शराब पीने के दौरान गाली देने को लेकर हुए विवाद में श्रमिक के सिर पर ईंट मारकर हत्या के मामले में प्रेम नगर थाना पुलिस ने आरोपी को ट्रेन से बिहार के बक्सर में गिरफ्तार कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हत्या के बाद आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां से ट्रेन पर सवार होकर बिहार के लिए फरार हो गया था। आरोपी की पहचान मुंशी राय के रूप में हुई है। झारखंड के दुमका का रहने वाला आरोपी प्रेम नगर स्थित बिल्डिंग मटेरियल स्टाॅक साइट पर ड्राइवर का काम करता था।

    रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि 19 दिसंबर को प्रेम नगर थाना पुलिस को एक बिल्डिंग मटेरियल गोदाम में चालक के अचेत पड़े होने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। मृतक की शिनाख्त बांका बिहार निवासी मुकेश के रूप में हुई। वह गोदाम मालिक का वाहन चलाता था और अपने दो साथी मुंशी राय और विशु राय के साथ रहता था।

    पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। जांच में पता चला कि घटना के बाद से उसके दोनों साथी लापता हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए एसएचओ प्रेम नगर विक्रम सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। तकनीकी निगरानी से पता चला कि मुंशी राय और विशु राय आनंद विहार रेलवे स्टेशन से ट्रेन से बिहार भाग गए हैं।

    बिहार में पहले से मौजूद टीम ने की कार्रवाई

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि थाने के उप निरीक्षक कुलदीप एक मामले की जांच में मोतिहारी में तैनात थे। उन्हें तुरंत पंडित दीन दयाल उपाध्याय (मुगलसराय) जंक्शन जाने के लिए कहा गया। जंक्शन पर टीम ने आरपीएफ अधिकारियों के साथ समन्वय किया और गरीब रथ एक्सप्रेस और महाबोधि एक्सप्रेस के हर कोच की तलाशी ली।

    लेकिन वह नहीं मिले। टीम ने चलती ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस में चढ़ गई। पुलिस टीम ने चलती ट्रेन के अंदर घंटों तलाशी के बाद दोनों व्यक्तियों की पहचान की गई और उन्हें ट्रेन में ही पकड़ लिया। उन्हें बक्सर जंक्शन पर सुरक्षित रूप से उतारा गया और दिल्ली के प्रेम नगर थाने लाया गया।

    गाली देने व ईंट मारने पर कर दी थी हत्या

    पूछताछ के दौरान आरोपित मुंशी राय ने बताया कि 18 दिसंबर की रात वह और मृतक एक साथ शराब पी रहे थे और दोनों के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई। मृतक ने आरोपी को गाली दी और ईंट से हमला किया, जिसके जवाब में आरोपी मुंशी ने मुकेश के सिर पर ईंट मार दी।

    विशु राय इस दौरान दोनों को शांत करवाने की कोशिश करता रहा। मुकेश के बेहोश होने पर दोनों घबरा गए और वहां से भाग गए। विशु राय के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। चश्मदीद विशु सरकारी गवाह बन गया।

    यह भी पढ़ें- PUC जांच में दिल्ली के 10 हजार से ज्यादा वाहन हो गए फेल, टू-व्हीलर्स को नहीं पकड़ पा रहे ANPR कैमरे