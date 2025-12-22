Language
    PUC जांच में दिल्ली के 10 हजार से ज्यादा वाहन हो गए फेल, टू-व्हीलर्स को नहीं पकड़ पा रहे ANPR कैमरे

    By Nimish Hemant Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:58 PM (IST)

    दिल्ली में 'पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं' अभियान का असर दिख रहा है। इस अभियान में 10 हजार से अधिक वाहन पीयूसी टेस्ट में फेल हो गए। रविवार को 52 हजार से अध ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 'पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं' अभियान का असर दिखने लगा है। पिछले सप्ताह 18 दिसंबर को शुरू हुए इस अभियान में अभी तक 10 हजार से अधिक वाहन पीयूसी फेल कर चुके हैं। रविवार तक कुल दो लाख से अधिक वाहनों की जांच हो चुकी है। रविवार को दिल्ली भर में 52 हजार से अधिक पीयूसी प्रमाण पत्र जारी हुए।

    इसके एक दिन पहले शनिवार को 50,612 प्रमाणपत्र जारी हुए थे। दो दिन से लगातार यह आंकड़ा 50 हजार के पार है। रविवार को यह आंकड़ा 52, 021 था। दिल्ली सरकार के अनुसार, इस दौरान 10 हजार से अधिक वाहन पीयूसीसी के लिए अयोग्य करार भी दिए गए हैं।

    हालांकि, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अभी भी लाखों की संख्या में वााहन बिना पीयूसी के ही दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अभियान शुरू करते हुए सरकार ने 30 लाख से अधिक वाहनों के बिना पीयूसी के चलने की जानकारी दी थी।

    इस बीच, दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (DPDA) ने दिल्ली सरकार को सख्ती बढ़ाते हुए पीयूसी में लापरवाही मामले में जुर्माने का प्रॉवधान लागू करने का सुझाव दिया है। डीपीडीए के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा कि कोई वाहन चालक नियमित जांच करा रहा है और मानक पूरे कर रहा है।

    वहीं, दूसरा वाहन चालक पीयूसीसी की अवधि पूरी होने के बावजूद वर्षों से वाहन की प्रदूषण जांच नहीं करा रहा है। दोनों में अंतर आवश्यक है। जुर्माने के प्रविधान से वाहन चालक समय रहते वाहनों के रखरखाव पर ध्यान देने तथा पीयूसी कराने पर जोर देंगे।

    सर्वर डाउन, एएनपीआर कैमरे नहीं कर रहे काम

    इस बीच, कई पीयूसी सेंटरों पर सर्वर डाउन चल रहा है। लुटियंस दिल्ली के जनपथ मार्ग स्थित एक पंप पर पीयूसी सेंटर में सर्वर डाउन होने के चलते कुछ देर में ही सात से अधिक वाहनों को जांच के लिए दूसरे सेंटरों की तलाश में जाना पड़ा।

    दोपहर तीन बजे कर्मी ने बताया कि यह समस्या करीब एक घंटे से है। दोपहर में पीयूसी सेंटरों में जैसे ही जांच का दबाव बढ़ रहा है, वैसे ही सर्वर ठप होने की समस्या आ रही है।

    इस बीच, कई वाहन बिना वैध पीयूसी के पेट्रोल पंप पर आए, लेकिन पंपों के एएनपीआर कैमरे तथा स्पीकर ने भी कोई चेतावनी जारी नहीं की। डीपीडीए के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया के अनुसार, कैमरों में नहीं आने वाले दोपहिया वाहन अधिक आ रहे हैं। एएनपीआर कैमरे मुख्य तौर पर दोपहिया वाहनों को नहीं पकड़ पा रहे हैं।

