PUC जांच में दिल्ली के 10 हजार से ज्यादा वाहन हो गए फेल, टू-व्हीलर्स को नहीं पकड़ पा रहे ANPR कैमरे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 'पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं' अभियान का असर दिखने लगा है। पिछले सप्ताह 18 दिसंबर को शुरू हुए इस अभियान में अभी तक 10 हजार से अधिक वाहन पीयूसी फेल कर चुके हैं। रविवार तक कुल दो लाख से अधिक वाहनों की जांच हो चुकी है। रविवार को दिल्ली भर में 52 हजार से अधिक पीयूसी प्रमाण पत्र जारी हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके एक दिन पहले शनिवार को 50,612 प्रमाणपत्र जारी हुए थे। दो दिन से लगातार यह आंकड़ा 50 हजार के पार है। रविवार को यह आंकड़ा 52, 021 था। दिल्ली सरकार के अनुसार, इस दौरान 10 हजार से अधिक वाहन पीयूसीसी के लिए अयोग्य करार भी दिए गए हैं।

हालांकि, सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अभी भी लाखों की संख्या में वााहन बिना पीयूसी के ही दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अभियान शुरू करते हुए सरकार ने 30 लाख से अधिक वाहनों के बिना पीयूसी के चलने की जानकारी दी थी।

इस बीच, दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (DPDA) ने दिल्ली सरकार को सख्ती बढ़ाते हुए पीयूसी में लापरवाही मामले में जुर्माने का प्रॉवधान लागू करने का सुझाव दिया है। डीपीडीए के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा कि कोई वाहन चालक नियमित जांच करा रहा है और मानक पूरे कर रहा है।

वहीं, दूसरा वाहन चालक पीयूसीसी की अवधि पूरी होने के बावजूद वर्षों से वाहन की प्रदूषण जांच नहीं करा रहा है। दोनों में अंतर आवश्यक है। जुर्माने के प्रविधान से वाहन चालक समय रहते वाहनों के रखरखाव पर ध्यान देने तथा पीयूसी कराने पर जोर देंगे।

सर्वर डाउन, एएनपीआर कैमरे नहीं कर रहे काम इस बीच, कई पीयूसी सेंटरों पर सर्वर डाउन चल रहा है। लुटियंस दिल्ली के जनपथ मार्ग स्थित एक पंप पर पीयूसी सेंटर में सर्वर डाउन होने के चलते कुछ देर में ही सात से अधिक वाहनों को जांच के लिए दूसरे सेंटरों की तलाश में जाना पड़ा।