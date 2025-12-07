Language
    दिल्ली में पंडारा पार्क में कीर्तन कर रहे भक्तों पर पत्थरों और कांच से हमला, मुस्लिम उपद्रवियों पर लगा आरोप

    By Nimish Hemant Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:10 PM (IST)

    दिल्ली के पंडारा पार्क में कीर्तन कर रहे भक्तों पर मुस्लिम उपद्रवियों द्वारा पत्थर और कांच की बोतलों से हमला किया गया, जिसमें कई भक्त घायल हो गए। इस घ ...और पढ़ें

    पंडारा रोड स्थित ए ब्लाक में राधा रानी के कीर्तन में हुई घटना के बाद मौके पर जांच में जुटी पुलिस। इस हमले में मधु मनोचा नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंडिया गेट के नजदीक पंडारा रोड पर आयोजित राधा रानी के कीर्तन कार्यक्रम के दौरान रविवार देर शाम मुस्लिम समुदाय के उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक महिला का सिर फट गया तथा कुछ लोग चोटिल हो ग। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि पास के मकान में रह रहे कुछ मुस्लिम युवकों ने कीर्तन पंडाल पर पथराव किया। इससे अफरा-तफरी मच गई। पत्थर और कांच की बोतलें फेंके जाने के बीच कई लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे।

    हमले में मधु मनोचा नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें पहले आरएमएल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए फोर्टिस अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमले के दौरान भीड़ बचने के लिए पीछे की ओर भागी। आरोप है कि उपद्रव करने वाले युवक भी पिछले हिस्से से निकलकर फरार हो गए और अपने जूते-चप्पल व टूटे ग्लास वहीं छोड़ गए।

    स्थानीय निवासी गार्गी बाला के घर के पास बनाए गए मंडप पर कीर्तन संध्या चल रही थी। उनके भाई एसपी मैनी ने बताया कि उपद्रव करने वाले मुस्लिम युवक पास ही घर में किराए पर रहते हैं और आस-पास मजदूरी का काम करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

    पुलिस ने घटनास्थल से पत्थर, टूटे गिलास और अन्य साक्ष्य बरामद कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और उपद्रव करने वालों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

