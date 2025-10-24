कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बदलेंगे खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के नियम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी) की लगभग चार वर्षों के बाद बैठक हुई। इसमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के एक्ट व नियम में बदलाव करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी। नए एक्ट व कानून से बोर्ड के कामकाज को और मज़बूत और व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

उद्योग मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि पिछली सरकार में मंत्री व नेता महात्मा गांधी के स्मारक पर जाकर उनसे प्रेरणा लेने की बात करते थे, लेकिन खादी को पूरी तरह भूल गए थे। यही कारण है कि डीकेवीआईबी की तीन वर्ष नौ माह तक एक भी बैठक नहीं हुई थी।

शुक्रवार को उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘स्वदेशी’, ‘वोकल फाॅर लोकल’ के संकल्प को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत के लगभग 650 जीआई (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) टैग उत्पादों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने को कनाट प्लेस में एम्पोरियो खोलने का निर्णय लिया गया है।

जीआई टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है, जो किसी उत्पाद को उसके विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान से जोड़ता है। यह उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेषताएं उस क्षेत्र की भौगोलिक उत्पत्ति के कारण होती हैं।