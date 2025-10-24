Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, बदलेंगे खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के नियम

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:33 PM (IST)

    दिल्ली खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की बैठक में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नियमों में बदलाव का निर्णय लिया गया। कनाट प्लेस में जीआई टैग वाले उत्पादों के लिए एम्पोरियो खोला जाएगा। मंत्री मनजिंदर सिरसा ने खादी को बढ़ावा देने और 'स्वदेशी' के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही। कश्मीरी गेट में जूट बैग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के एक्ट व नियम में बदलाव करने का निर्णय लिया गया।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी) की लगभग चार वर्षों के बाद बैठक हुई। इसमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के एक्ट व नियम में बदलाव करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी। नए एक्ट व कानून से बोर्ड के कामकाज को और मज़बूत और व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उद्योग मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि पिछली सरकार में मंत्री व नेता महात्मा गांधी के स्मारक पर जाकर उनसे प्रेरणा लेने की बात करते थे, लेकिन खादी को पूरी तरह भूल गए थे। यही कारण है कि डीकेवीआईबी की तीन वर्ष नौ माह तक एक भी बैठक नहीं हुई थी।

    शुक्रवार को उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘स्वदेशी’, ‘वोकल फाॅर लोकल’ के संकल्प को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत के लगभग 650 जीआई (जियोग्राफिकल इंडिकेशन) टैग उत्पादों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने को कनाट प्लेस में एम्पोरियो खोलने का निर्णय लिया गया है।

    जीआई टैग एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है, जो किसी उत्पाद को उसके विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान से जोड़ता है। यह उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेषताएं उस क्षेत्र की भौगोलिक उत्पत्ति के कारण होती हैं।

    यह टैग नकली उत्पादों को बनने से रोकता है और उस क्षेत्र की पारंपरिक विरासत को बढ़ावा देता है। मंत्री ने डीकेवीआईबी के कश्मीरी गेट स्थित कार्यालय में जूट बैग और हस्तनिर्मित कागज से बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

    यह भी पढ़ें- CM रेखा गुप्ता ने छठ घाट की रंगाई-पुताई के काम में किया श्रमदान, कहा- इस बार पूरी दिल्ली होगी छठमय