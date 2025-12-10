Language
    दिल्ली में बेखौफ हुए नाबालिग अपराधी : कंझावला में किशोर की चाकू गोदकर हत्या, 60 घंटे में दो संगीन वारदात

    By Shamse Alam Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:28 PM (IST)

    दिल्ली में नाबालिग अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। कंझावला में एक किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पिछले 60 घंटों में इस तरह की दो गंभीर ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। राजधानी में नाबालिग हत्या जैसे गंभीर वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। सुल्तानपुरी में रविवार देर रात एक युवक की तीन नाबालिगों ने मिलकर हत्या कर दी, इस घटना के लगभग 60 घंटे के बाद अब बुधवार दोपहर को कंझावला थाना क्षेत्र में तीन नाबालिग ने मारपीट का बदला लेने के लिए 15 साल के लड़के की चाकू से गोदकर हत्या कर दी।

    वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद

    घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्राइम टीम और एफएसएल ने सावदा, जेजे काॅलोनी स्थित घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में तीनों नाबालिग आरोपितों को पुलिस ने पकड़ लिया। उनके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया।

    बदला लेने के लिए उठाया कदम

    रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया कि कुछ दिन पहले अनिकेत का इन लड़कों से झगड़ा हुआ था। आरोपितों ने पुलिस को बताया कि अनिकेत अक्सर उन्हें परेशान करता था और मारपीट करता था। इससे तंग आकर व बदला लेने की नीयत से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया।

    किसी काम से घर से बाहर निकला

    हालांकि, पुलिस कई अन्य पहलुओं से भी मामले की जांच कर रही है। अनिकेत अपने माता-पिता, बड़े भाई और छोटी बहन के साथ सावदा, जेजे कालोनी में रहता था। उसके पिता मजदूरी करते हैं। अनिकेत आठवीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ चुका था। बुधवार दोपहर वह किसी काम से घर से बाहर निकला था।

    जेजे कॉलोनी के पास भिड़ गए तीनों

    इसी दौरान जेजे काॅलोनी के पास खेत में तीनों आरोपित उससे भिड़ गए और विवाद बढ़ने पर एक लड़के ने चाकू निकालकर वार कर दिया। हमले के बाद तीनों मौके से फरार हो गए। पुलिस अब आरोपितों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात में कोई और भी शामिल था या नहीं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने अनिकेत का शव कब्जे में लेकर शवगृह भेज दिया है। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

    वर्ष 2025 में नाबालिगों ने किए वारदात

    • 07 दिसंबर 2025: सुल्तानपुरी में तीन नाबालिगों ने एक युवक की चाकू गोदकर की हत्या
    • 28 नवंबर 2025: कंझावला इलाके में लड़की से बातचीत करने पर नाराज तीन नाबालिग ने
    • 16 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी।
    • 08 अक्टूबर 2025 : दयालपुर थाना इलाके में युवक की हत्या।
    • 26 सितंबर 2025 : सीलमपुर इलाके में चाकू से गोदकर नाबालिग की हत्या।
    • 09 सितंबर 2025 : रोहिणी में रैपिडो राइडर की लूट का विरोध करने पर नाबालिग ने हत्या कर दी।
    • 22 जनवरी 2025: मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में एक युवक की नाबालिगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। दो नाबालिग आरोपित पकड़े।

