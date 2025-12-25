Language
    Delhi Crime: फ्लैट से लाखों के जेवर चोरी कर ले गए अमृतसर, किराए के कमरे में छिपाए

    By Sudhir Baisla Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:56 PM (IST)

    दिल्ली के साकेत इलाके में एक फ्लैट से लाखों के जेवर चोरी हो गए। चोरों ने अमृतसर में किराए के कमरे में माल छिपाया। पुलिस ने दो चोरों और कमरे का इंतजाम ...और पढ़ें

    पुलिस ने चोरी की घटना को सुलझाया।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साकेत स्थित एक फ्लैट में हुई चोरी की बड़ी घटना को पुलिस ने सुलझा लिया है। दो चोर खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसे थे।वे यहां से 131.41 ग्राम सोने के जेवरात व अन्य कीमती सामान चुरा ले गए थे।

    चोरी माल को इन्होंने अमृतसर में रहने वाली एक महिला की मदद से किराए का कमरा लेकर वहां छिपाया था।कमरा दिलवाने की एवज में महिला ने सोने की एक चेन ली थी। पुलिस ने चोर और महिला को गिरफ्तार कर लिया है। माल बरामद कर लिया है। यह वारदात 31 अक्टूबर की दोपहर उस वक्त हुई, जब फ्लैट में रहने वाले बुजुर्ग किसी काम से बाहर थे।

    शिकायतकर्ता ने साकेत पुलिस को शिकायत दी थी कि वह 31 अक्टूबर की सुबह किसी जरूरी काम से घर से बाहर था। शाम को लौटा तो देखा कि घर के अंदर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। अलमारियों के लाक टूटे पड़े थे।अलमारी में रखा सारा गोल्ड व अन्य कीमती सामान गायब मिला।

    पुलिस ने एफआइआर दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू की। इस केस में अपराध शाखा साउथ रेंज की टीम ने जांच शुरू की थी। पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली, जब उन्हें पता चला कि वारदात में लिप्त दोनों युवक जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं। इनके नाम शिवम सोनकर और आकाश शर्मा है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, उन्होंने चोरी की वारदात कबूल की।

    उन्होंने बताया कि वारदात के बाद दोनों अमृतसर चले गए थे। वहां उनकी परिचित महिला ज्योति है। उसके जरिए उन्होंने अमृतसर के मोहिनी पार्क में किराए का कमरा लिया और चुराया माल वही छिपा दिया। इसके बाद वापस दिल्ली आ गए।

    ज्योति को सोने की एक चेन दी गई। इसके अलावा सोने की एक चेन अमृतसर में मुथूट फाइनेंस कार्यालय में गिरवी रखी थी। पुलिस ने आरोपितों से चुराया सारा माल बरामद कर लिया है। इन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।