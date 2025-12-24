दिल्ली ISBT पर सुरक्षा बढ़ी, आनंद विहार और सराय काले खां में लगेंगे 70 अतिरिक्त CCTV कैमरे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार आनंद विहार और सराय काले खां ISBT (इंटर-स्टेट बस टर्मिनल) पर अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाएगी। सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए राजधानी के इन दो सबसे व्यस्त ट्रांसपोर्ट हब पर एक व्यापक CCTV निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, इस प्रोजेक्ट का मकसद इंटर-स्टेट बस टर्मिनलों के सभी मुख्य क्षेत्रों, जिसमें एंट्री और एग्जिट गेट, प्लेटफॉर्म, अंदर की सड़कें और पार्किंग जोन शामिल हैं, की 24/7 निगरानी सुनिश्चित करना है। यह सिस्टम लगातार विज़ुअल वेरिफिकेशन, एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम से गतिविधियों की लाइव निगरानी और इंचार्ज इंजीनियरों द्वारा सुपरविज़न को संभव बनाएगा।

एक अधिकारी ने बताया कि निगरानी नेटवर्क से अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, वाहनों और यात्रियों की आवाजाही पर नज़र रखने और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता और तैनाती की निगरानी में मदद मिलने की उम्मीद है।