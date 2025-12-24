Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली ISBT पर सुरक्षा बढ़ी, आनंद विहार और सराय काले खां में लगेंगे 70 अतिरिक्त CCTV कैमरे

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:14 PM (IST)

    दिल्ली सरकार आनंद विहार और सराय काले खां ISBT पर अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाएगी। सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए राजधानी के इन दो व्यस्त ट्रांसपोर ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली सरकार आनंद विहार और सराय काले खां ISBT पर अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाएगी। सांकेतिक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार आनंद विहार और सराय काले खां ISBT (इंटर-स्टेट बस टर्मिनल) पर अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाएगी। सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए राजधानी के इन दो सबसे व्यस्त ट्रांसपोर्ट हब पर एक व्यापक CCTV निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों के अनुसार, इस प्रोजेक्ट का मकसद इंटर-स्टेट बस टर्मिनलों के सभी मुख्य क्षेत्रों, जिसमें एंट्री और एग्जिट गेट, प्लेटफॉर्म, अंदर की सड़कें और पार्किंग जोन शामिल हैं, की 24/7 निगरानी सुनिश्चित करना है। यह सिस्टम लगातार विज़ुअल वेरिफिकेशन, एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम से गतिविधियों की लाइव निगरानी और इंचार्ज इंजीनियरों द्वारा सुपरविज़न को संभव बनाएगा।

    एक अधिकारी ने बताया कि निगरानी नेटवर्क से अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, वाहनों और यात्रियों की आवाजाही पर नज़र रखने और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता और तैनाती की निगरानी में मदद मिलने की उम्मीद है।

    यह घटनाओं का जल्द पता लगाने, आपात स्थितियों के प्रभावी प्रबंधन और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाली आपदाओं की पहचान करने में भी मदद करेगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किया है। अनुमानित लागत 31.16 लाख रुपये है, और दोनों ISBT में से प्रत्येक पर 35 कैमरे लगाए जाएंगे।