Delhi IGI Airport: नहीं थम रहा इंडिगो का संकट, फिर 134 फ्लाइट कैंसिल; यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है। इंडिगो ने सोमवार को 134 उड़ानें रद कर दीं, जिनमें 75 जाने व ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर सोमवार को भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर, फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला भी जारी है।
आईजीआई एयरपोर्ट पर इंडिगो ने कुल 134 फ्लाइट्स कैंसिल रद कर दी है। इंडिगो के अनुसार, 75 फ्लाइट जाने वाली और 59 फ्लाइट आने वाली रद की गई है।
दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। बताया गया कि इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी जारी रह सकती है। पैसेंजर्स को सलाह दी जाती है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें।
यह भी पढ़ें- IndiGo मामले में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद की जाएगी कार्रवाई, मामले को गंभीरता से ले रही सरकार
इंडिगो की ओर से कहा गया कि हमारी टीमें सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि रुकावटों को कम से कम किया जा सके और यात्रा का अनुभव आसान हो। मेडिकल सपोर्ट व मदद के लिए इन्फॉर्मेशन डेस्क पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। वहीं, एयरपोर्ट आने-जाने के लिए आसान यात्रा के लिए मेट्रो, बस और कैब जैसे कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन उपलब्ध हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।