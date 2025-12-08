Delhi IGI Airport: नहीं थम रहा इंडिगो का संकट, फिर 134 फ्लाइट कैंसिल; यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर सोमवार को भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर, फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला भी जारी है।

आईजीआई एयरपोर्ट पर इंडिगो ने कुल 134 फ्लाइट्स कैंसिल रद कर दी है। इंडिगो के अनुसार, 75 फ्लाइट जाने वाली और 59 फ्लाइट आने वाली रद की गई है।

दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। बताया गया कि इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी जारी रह सकती है। पैसेंजर्स को सलाह दी जाती है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट का लेटेस्ट स्टेटस चेक कर लें।