    IndiGo मामले में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद की जाएगी कार्रवाई, मामले को गंभीरता से ले रही सरकार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:44 AM (IST)

    इंडिगो उड़ानों में व्यवधान पर सरकार सख्त है। नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि एफडीटीएल उल्लंघन पर कार्रवाई हुई है। पायलट एसोसिएशन की ...और पढ़ें

    सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान के मद्देनजर नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने रविवार को कहा कि सरकार स्थिति पर पैनी नजर रख रही है और उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) का पालन नहीं करने के लिए एयरलाइन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई है।

    उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए मोहोल ने कहा कि पायलट एसोसिएशन ने मांग की थी कि ड्यूटी आवर को 10 घंटे से घटाकर आठ घंटे किया जाए और इसके लिए एफडीटीएल (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) में सुधार किया जाए।

    इंडिगो ने गंभीरता से नहीं लिया

    दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। इसके बाद हमने देश की सभी एयरलाइन कंपनियों को सचेत किया कि हमें हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार एफडीटीएल को दो चरणों में लागू करना है-एक जुलाई, 2025 से और एक नवंबर, 2025 से।

    सभी एयरलाइन कंपनियों ने इस पर काम किया, लेकिन इंडिगो ने इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया, जितनी उसे लेनी चाहिए थी। अराजकता का कारण यह था कि इंडिगो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। प्रेट्र के अनुसार, मोहोल ने कहा कि इंडिगो के रवैये के कारण यात्रियों को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है। जवाबदेही तय करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।