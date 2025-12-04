रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतीन के ठहरने से दिल्ली के होटल हुए महंगे, लग्जरी होटलों में रिकॉर्ड किराया बढ़ोतरी
रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के चलते दिल्ली के लग्जरी होटलों के किराए में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। सुरक्षा कारणों और मांग में उछाल के कारण कुछ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतीन दिल्ली में हैं। उनके साथ उनके मंत्रीमंडल के साथ ही अधिकारियों तथा उद्यमियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल साथ आया हुआ है। पुतीन का दो दिवसीय यह भारत दौरा शुक्रवार तक है। उनके इस दौरे के चलते दिल्ली के बड़े होटलों के किराये में दो से तीन गुना की वृद्धि हुई है।
पुतीन खुद आईटीसी मौर्या के ग्रांड प्रेसिडेंटियल सुइट में रूके हुए हैं, जहां पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जान बिडेन व बिल क्लिंटन भारत दौरे में रूके हुए थे। सुरक्षा कारणों से आईटी मौर्या में पांच दिसंबर तक कोई बुकिंग नहीं है। यह दो बेड का सुइट, रिसेप्शन एरिया, लिविंग रूम, स्टडी तथा 12 कुर्सियों वाले डाइनिंग रूम के साथ है।
विशेष बात कि इस बात की पुतीन के ठहरने के दौरान होटल स्टाफ को विशेष रूप से सचेत किया गया है कि वह हिंदी में कोई मजाक या हल्की बातें यह समझकर न करें कि रूसी मेहमानों को हिंदी नहीं आती, बल्कि उनमें से कई मेहमानों को अच्छी हिंदी आती है।
वहीं, खाने पीने पर विशेष तौर पर रूस के जायकों को शामिल किया गया है। मामले के एक जानकार के अनुसार, रूस के लोगों बहुत कम दूसरे देश के स्वाद को पसंद करते हैं। इसलिए रूस के व्यंजनों के विशेषज्ञों को इसका खास ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी गई है।
होटल अशोक में जहां कमरे का किराया आम दिनों में 12 से 14 हजार के बीच में है। वहीं, छह दिसंबर तक होटल का किराया 75 हजार रुपये तक पहुंच गया है।
वहीं, कनाॅट प्लेस स्थित होटल इंपीरियल का किराया इन दो दिनों में दो लाख 26 हजार तक पहुंच गया है, जबकि सात दिसंबर से यह किराया महज 45 हजार रुपये है जबकि लोधी होटल का किराया डेढ़ लाख रुपये तक पहुंच गया है।
वहीं, सात दिसंबर को यही किराया 45 हजार रुपये है। इसी तरह किराया वृद्धि अन्य बड़े होटलों की है।
वैसे, दिल्ली में यूनेस्को का बड़ा कांफ्रेस भी होने वाला है लेकिन उसे लेकर अभी बड़े होटलों के कमरों की बुकिंग पर खास असर नहीं है। यूनेस्को की कांफ्रेंस आठ से 13 दिसंबर के बीच है, तब लोधी होटल का किराया 38 हजार रुपये ही है।
