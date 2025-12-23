जेल से बाहर आएगा कुलदीप सिंह सेंगर, दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को किया निलंबित; पर रखीं ये शर्तें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2017 में उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित किया। ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही मामला लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने की मांग की थी।

