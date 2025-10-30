दिल्ली हाईकोर्ट ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर अफसरों को लगाई फटकार, करोड़ों के जुर्माने की दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिना किसी सीवेज प्रणाली के चल रहे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए जिम्मेदार एजेंसी पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव, एमसीडी आयुक्त, दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग के सचिव, डीएसआइआइडीसी के प्रबंध निदेशक और डीपीसीसी के प्रमुख को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

