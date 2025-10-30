Language
    दिल्ली हाईकोर्ट ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर अफसरों को लगाई फटकार, करोड़ों के जुर्माने की दी चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:50 AM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना सीवेज प्रणाली के चल रहे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए जिम्मेदार एजेंसी पर स्थिति स्पष्ट न होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को तलब किया और सीवेज प्रबंधन पर स्पष्टीकरण मांगा। आदेशों का पालन न करने पर जुर्माने की चेतावनी भी दी गई है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिना किसी सीवेज प्रणाली के चल रहे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए जिम्मेदार एजेंसी पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव, एमसीडी आयुक्त, दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग के सचिव, डीएसआइआइडीसी के प्रबंध निदेशक और डीपीसीसी के प्रमुख को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा कि अधिकारी कोर्ट को बताएं कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, जब कोई भी एजेंसी सीवेज लाइनों, बरसाती पानी की नालियों, एसटीपी और सीटीईपी से कनेक्शन के विकास और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी लेने को तैयार न हो।

    अदालत ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि अगर वे उसके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।