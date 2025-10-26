जब GST दर घटाई जा सकती है तो दिव्यांगों को रियायत क्यों नहीं दी? दिल्ली HC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में दिव्यांगजनों द्वारा खरीदे जाने वाले वाहनों पर जीएसटी रियायत खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। मुख्य न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव की पीठ ने केंद्र सरकार के स्थायी वकील को इस संबंध में निर्देश लेकर 17 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

यह मामला ऑल इंडिया कंफेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड (एआईसीबी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसके तहत वाहनों पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई है, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए कोई विशेष रियायत नहीं रखी गई।

पहले जहां सामान्य वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू था, वहीं दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए यह दर रियायती रूप से 18 प्रतिशत थी। लेकिन नई अधिसूचना के बाद अब सभी के लिए समान दर यानी 18 प्रतिशत जीएसटी लागू कर दी गई है, जिससे दिव्यांगजनों को मिलने वाला विशेष लाभ समाप्त हो गया है।