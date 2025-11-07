'तीन महीने में अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति करें...', दिल्ली HC का केंद्र सरकार को आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति तीन माह के भीतर की जाए। अदालत ने कहा कि कमेटी को यथाशीघ्र सक्रिय किया जाए ताकि दरगाह के प्रबंधन के कामकाज सुचारू रूप से चल सकें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदालत ने यह आदेश सय्यद मेहराज मियां की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। मेहराज मियां दरगाह के वंशानुगत खदीम हैं, जो अजमेर शरीफ दरगाह के दैनिक प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। याचिका में उन्होंने दरगाह में सीसीटीवी कैमरे लगाने और कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार से निर्देश देने की मांग की थी।

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि अजमेर शरीफ दरगाह में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे केवल सार्वजनिक मार्ग और दरगाह तक पहुंचने वाले रास्तों पर नजर रखेंगे, जबकि दरगाह के पवित्र स्थल (संक्टम सैंक्टोरम) की कोई रिकार्डिंग नहीं होगी। सरकार ने कहा कि कैमरों का उद्देश्य केवल चोरी, हेराफेरी और पिकपाकेटिंग जैसी घटनाओं को रोकना है।