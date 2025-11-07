गूगल को 36 घंटे में हटाने होंगे दो यूट्यूब चैनल, गलत सूचनाओं का प्रसार रोकने के लिए दिल्ली HC का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गूगल को निर्देश दिया कि वह पत्रकार रजत शर्मा के डीपफेक और फर्जी वीडियो पोस्ट करने वाले दो यूट्यूब चैनलों को 36 घंटे के भीतर हटाएं। अदालत ने गूगल को यह भी आदेश दिया कि वह इन चैनलों के बीएसआई विवरण, एक्सेस और संपर्क जानकारी साथ ही माॅनिटाइजेशन से जुड़ा डाटा एक सप्ताह के अंदर रजत शर्मा को उपलब्ध कराएं। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि याचिका में साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि दोनों चैनलों पर अपलोड किए गए वीडियो फर्जी, संपादित और एआई-जनरेटेड हैं, जो रजत शर्मा की नकल करते हुए गलत सूचना फैला रहे हैं।

अदालत ने माना कि वादी ने अंतरिम राहत के लिए उचित आधार प्रस्तुत किया है। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रजत शर्मा और गूगल आपस में एक बैठक करें, जिसमें पत्रकार गूगल को ऐसे डीपफेक कंटेंट के बारे में अवगत करा सकें।