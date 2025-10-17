दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- हत्या का आरोप साबित करने के लिए मकसद का सबूत जरूरी नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने 1998 के रिक्शा चालक हत्या मामले में दोषी की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि हत्या साबित करने के लिए मकसद का सबूत जरूरी नहीं। कोर्ट ने कहा कि अपराध में मकसद जरूरी नहीं, क्योंकि गंभीर अपराध अक्सर कमजोर कारणों से होते हैं। याची ने आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 1998 में एक रिक्शा चालक की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए अपीलकर्ता की दोषयिद्धी को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हत्या के आरोप को साबित करने के लिए मकसद का सबूत जरूरी नहीं है।
मोहम्मद नवाब को राहत देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति कोर्ट ने कहा कि किसी अपराध में मकसद जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर गंभीर अपराध बहुत ही कमजोर और तुच्छ कारणों से किए जाते हैं।
नवंबर 1998 में ज्ञानी नामक एक रिक्शा चालक की हत्या के लिए दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को याची ने चुनौती दी थी।
