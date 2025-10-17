दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- हत्या का आरोप साबित करने के लिए मकसद का सबूत जरूरी नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने 1998 के रिक्शा चालक हत्या मामले में दोषी की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि हत्या साबित करने के लिए मकसद का सबूत जरूरी नहीं। कोर्ट ने कहा कि अपराध में मकसद जरूरी नहीं, क्योंकि गंभीर अपराध अक्सर कमजोर कारणों से होते हैं। याची ने आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।