दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही के बीच वकील का रोमांस, महिला के साथ करते दिखे अश्लील हरकत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुनवाई शुरू होने से पहले ऑनलाइन जुड़े एक वकील का अश्लील वीडियो सामने आया है। वकील को वीडियो में एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए देखा गया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

यह वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है। हालांकि, दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वकील उसके चैंबर में मौजूद एक महिला से अश्लील हरकत करते दिखाई दे रहा है। इस दिन कोर्ट प्रोटोकाल के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यवाही होनी थी। घटना के समय कोर्ट की कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी और लोग जज का इंतजार कर रहे थे।