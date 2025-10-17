दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही के बीच वकील का रोमांस, महिला के साथ करते दिखे अश्लील हरकत
दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान एक वकील का अश्लील वीडियो वायरल होने से सनसनी फैल गई। कोर्ट प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। इस घटना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोषी वकील के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुनवाई शुरू होने से पहले ऑनलाइन जुड़े एक वकील का अश्लील वीडियो सामने आया है। वकील को वीडियो में एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए देखा गया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।
यह वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है। हालांकि, दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वकील उसके चैंबर में मौजूद एक महिला से अश्लील हरकत करते दिखाई दे रहा है। इस दिन कोर्ट प्रोटोकाल के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यवाही होनी थी। घटना के समय कोर्ट की कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी और लोग जज का इंतजार कर रहे थे।
वहीं, वायरल फुटेज में वकील अपने कमरे में कोर्ट की पोशाक में बैठा दिखाई देता है। उसका केवल साइड का चेहरा कैमरे में दिख रहा है। एक साड़ी पहनी महिला उसके सामने खड़ी दिखती है। इसके बाद वकील महिला का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। महिला हिचकिचाती है, लेकिन वकील महिला के साथ अश्लील हरकत करता है। इसके बाद महिला पीछे हट जाती है।
फिलहाल वीडियो में दिख रहे वकील और महिला की पहचान की पुष्टि होना बाकी है और हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
