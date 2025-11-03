दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से लॉ स्टूडेंट्स को मिली बड़ी राहत, अब एग्जाम में नहीं मानी जाएगी कॉलेज की ये शर्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को लॉ के स्टूडेंट्स को लेकर एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी लॉ स्टूडेंट को मिनिमम अटेंडेंस की कमी के आधार पर एग्जाम में बैठने से नहीं रोका जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई, BCI) से जरूरी अटेंडेंस के नियमों में बदलाव करने को कहा है।