दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से लॉ स्टूडेंट्स को मिली बड़ी राहत, अब एग्जाम में नहीं मानी जाएगी कॉलेज की ये शर्त
दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉ के छात्रों के हित में फैसला सुनाते हुए कहा कि न्यूनतम उपस्थिति की कमी के कारण किसी भी छात्र को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उपस्थिति नियमों में बदलाव करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही, सुशांत रोहिल्ला आत्महत्या मामले को भी बंद कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को लॉ के स्टूडेंट्स को लेकर एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी लॉ स्टूडेंट को मिनिमम अटेंडेंस की कमी के आधार पर एग्जाम में बैठने से नहीं रोका जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई, BCI) से जरूरी अटेंडेंस के नियमों में बदलाव करने को कहा है।
वहीं, कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या से जुड़ा सुओ मोटो केस बंद कर दिया।
