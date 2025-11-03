आनंद विहार रेलवे स्टेशन परिसर में इंजीनियर की कार में मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। आनंद विहार रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे के इंजीनियर की कार में संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जावेद (28) के रूप में हुई है। वह मूलरूप से बिहार के पूर्णिया जिले के गांव बकरा का रहने वाले थे। जीआरपी ने संदिग्ध हालत में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रारंभिक जांच में कार में फंसने व दम घुटने के चलते मौत की बात सामने आ रही है। पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया है। स्वजन शव लेकर बिहार रवाना हो गए। पुलिस का कहना है कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा। रेलवे पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर शाम आनंद विहार रेलवे यार्ड में खड़ी कार में एक शव मिलने की सूचना मिली।

मौके पर पहुंची पुलिस टीम को कार के गेट खोलने वाले लीवर अंदर से टूटे मिले। मृतक के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। जांच में पता चला कि कार रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) की है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में रेलवे अधिकारी शुक्रवार सुबह 10:49 बजे कार खड़ी करके उसे बिना लॉक किए अपने कार्यालय की ओर जाते दिखे।

उसके बाद जावेद कार की ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलकर अंदर घुसता दिखाई दिया और फिर वह पीछे की सीट पर चला गया। इसी बीच दोपहर में रेलवे अधिकारी का स्टाफ उनकी कार से लंच लेने आया और फ्रंट सीट पर रखे लंच बाक्स लेकर कार को लाक करके जाता दिखा दिया। इसके बाद दोपहर दो बजे से सवा तीन बजे तक जावेद लगातार कार के अंदर से निकलने की कोशिश करता रहा। फिर कोई हरकत कार के अंदर दिखाई नहीं दी।