अवैध निर्माण से जुड़ी याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में करोलबाग इलाके में स्थित एक संपत्ति में अनधिकृत निर्माण का आरोप लगाने वाली अपनी याचिका में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और तथ्यों को छिपाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने जुर्माना राशि दिल्ली हाई कोर्ट अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट में जमा कराने का निर्देश देते हुए याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि महिला ने मुकदमे में यह जानकारी नहीं दी कि इसी मामले में ट्रायल कोर्ट में एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था और वह उस संपत्ति में नहीं रही थी जो पिछले बीस वर्षों से खाली पड़ी थी।