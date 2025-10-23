Language
    दिल्ली में 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया डीड राइटर, वकील से 1.6 लाख में हुई थी डील

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:59 AM (IST)

    दिल्ली एसीबी ने कश्मीरी गेट रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर एक डीड राइटर केशव जोशी को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने एक वकील से रजिस्ट्री कराने के लिए तीन लाख रुपये की मांग की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों पकड़ा। केशव जोशी रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों के लिए दलाली का काम करता था। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता डा. बी रेड्डी से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते कश्मीरी गेट रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर काम करने वाले डीड राइटर केशव जोशी को गिरफ्तार किया है।

    बताया गया कि जोशी, रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों के लिए दलाली का काम करता था। रजिस्ट्री कराने के लिए जोशी ने अधिवक्ता से तीन लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। 1.60 लाख में इनके बीच डील हुई थी, जिसकी पहली किस्त लेते बुधवार को एसीबी ने जोशी को दबोच लिया।

    एसीबी के संयुक्त आयुक्त विक्रमजीत सिंह के मुताबिक, शिकायतकर्ता डा. बी रेड्डी मूलरूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। वह कभी-कभी केस की तारीखों पर दिल्ली आते थे। छह महीने पहले उन्होंने अहाता ठाकुर दास, सराय रोहिल्ला में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। जिसकी रजिस्ट्री कराने जब वह कश्मीरी गेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय आए तब वहां मौजूद एक अधिकारी ने उन्हें बाहर बैठे डीड राइटर केशव जोशी से दस्तावेज बनवाकर लाने को कहा।

    जोशी के पास जाने पर उसने तीन लाख रुपये रिश्वत की मांग की। रिश्वत देने के लिए तैयार न होने पर उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी और उन्हें वापस आंध्र प्रदेश लौटना पड़ा। शिकायतकर्ता को यह मांग अनैतिक लगने पर उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय में मौजूद अधिकारियों से भी शिकायत की लेकिन तब भी उन्हें रजिस्ट्री कराने की अनुमति नहीं मिली और मामले को सुलझाने के लिए केशव जोशी से मिलने को कहा गया।

    इसके बाद उन्होंने केशव जोशी 1.60 लाख में डील तय की और 21 अक्टूबर को एसीबी कार्यालय पहुंच कर शिकायत दर्ज करा दी। केशव जोशी, मोजपुर का रहने वाला है।

    डीसीपी श्वेता सिंह चौहान व एसीपी जरनैल सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर भगवान सिंह व अजीत कुमार की टीम ने बुधवार दोपहर 12.15 बजे रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर से केशव जोशी को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ की जा रही है। इससे पूछताछ के आधार पर एसीबी रजिस्ट्री कार्यालय के सरकारी अधिकारियाें की भूमिका की जांच करेगी। डीड राइटर के साथ जिनकी संलिप्तता का पता लगेगा उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।