दिल्ली में 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया डीड राइटर, वकील से 1.6 लाख में हुई थी डील

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता डा. बी रेड्डी से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते कश्मीरी गेट रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर काम करने वाले डीड राइटर केशव जोशी को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि जोशी, रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों के लिए दलाली का काम करता था। रजिस्ट्री कराने के लिए जोशी ने अधिवक्ता से तीन लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। 1.60 लाख में इनके बीच डील हुई थी, जिसकी पहली किस्त लेते बुधवार को एसीबी ने जोशी को दबोच लिया।

एसीबी के संयुक्त आयुक्त विक्रमजीत सिंह के मुताबिक, शिकायतकर्ता डा. बी रेड्डी मूलरूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। वह कभी-कभी केस की तारीखों पर दिल्ली आते थे। छह महीने पहले उन्होंने अहाता ठाकुर दास, सराय रोहिल्ला में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। जिसकी रजिस्ट्री कराने जब वह कश्मीरी गेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय आए तब वहां मौजूद एक अधिकारी ने उन्हें बाहर बैठे डीड राइटर केशव जोशी से दस्तावेज बनवाकर लाने को कहा।