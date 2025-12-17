दिल्ली हाईकोर्ट का DGCA को नोटिस, पायलटों की थकान को लेकर दी गई छूट पर मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) योजना लागू करने से छूट देने के खिलाफ दायर इंडियन पायलट्स गिल्ड की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) और केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने अवमानना याचिका पर डीजीसीए व केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पायलट संघ ने 2019 में जारी सिविल एविएशनरिक्वायरमेंट की धारा-सात, फ्लाइट क्रूस्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग एंड लाइसेंसिंग, सीरीज-जे-पार्ट-तीन की वैधता को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है। इसके तहत डीजीसीए ने 2011 में सीएआर द्वारा तय किए गए फ्लाइट क्रू और पायलटों के आराम के समय को काफी कम कर दिया था।

पायलटोंने फरवरी-2025 और अप्रैल में पारित न्यायिक आदेशों का जानबूझकर और इरादतन पालन न करने के लिए डीजीसीए और केंद्र के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की है। फरवरी में अदालत ने नोट किया था कि अधिकारियों द्वारा दायर एक हलफनामा में कहा गया था कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स सेक्शन-सात, पार्ट-तीन एक जुलाई 2024 तक लागू किया जाएगा, जबकि बाकी सात क्लाज एक नवंबर को या उससे पहले लागू किए जाएंगे।