Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से पहले हाई अलर्ट, एक सप्ताह पहले ही रूस से आ गए थे सुरक्षा अधिकारी

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:18 PM (IST)

    रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां जमीन से आसमान तक कड़ी निगरानी रख रही हैं ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image
    Vladimir Putin India visit

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस समेत सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। राजधानी में उनके रूट और कार्यक्रमों को कवर करने के लिए बड़ा सुरक्षा ग्रिड तैयार किया गया है। सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जमीन से आसमान तक सुरक्षा एजेंसियों का कड़ा पहरा रहेगा। स्पेशल सेल के स्वाट दस्ता व एनएसजी की विशेष रूप से तैनाती रहेगी। सुरक्षा में कोई चूक न हो इसके लिए सात लेयर की सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। पुतिन के सबसे नजदीक तीन स्तरीय रूसी सुरक्षा एजेंसियों की रहेगी।

    पुतिन चार दिसंबर को दो दिन के दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति के विस्तृत यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है, जहां उन्हें ठहराया जाएगा, उस होटल को दिल्ली पुलिस व भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अलावा रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा व्यवस्था में शामिल सभी एजेंसियों को इस हाई-प्रोफाइल दौरे के दौरान लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।

    उनके आने से लेकर उनके जाने तक, हर गतिविधि पर सभी सुरक्षा एजेंसियां पैनी नजर रखेंगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट के भी सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। तैयार रूट प्लान के मुताबिक, मूवमेंट वाले सभी जगहों को पहले से सुरक्षित और सैनिटाइज कर लिया गया है।

    रूस की एडवांस सिक्योरिटी और प्रोटोकाॅल टीमों के 200 से ज्यादा सुरक्षा अधिकारी बुधवार को दिल्ली आ जाएंगे। कई अधिकारी एक सप्ताह पहले दिल्ली आ चुके हैं जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा बंदोबस्त में जुटे हुए हैं।

    स्वाट टीमें, एंटी-टेरर स्क्वाॅड और क्विक रिएक्शन टीमों जैसी स्पेशल यूनिट राजधानी में खास जगहों पर तैनात रहेंगी। रियल-टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस पक्का करने के लिए ड्रोन माॅनिटरिंग, सीसीटीवी सर्विलांस और टेक्निकल इंटेलिजेंस सिस्टम भी लगाए जाएंगे।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट के बाद मेट्रो स्टेशनों पर कड़ा पहरा, अब एक्स-रे बैगेज स्कैनिंग मशीन से रोज गुजरेंगे 65 लाख यात्री