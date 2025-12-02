दिल्ली में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से पहले हाई अलर्ट, एक सप्ताह पहले ही रूस से आ गए थे सुरक्षा अधिकारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस समेत सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। राजधानी में उनके रूट और कार्यक्रमों को कवर करने के लिए बड़ा सुरक्षा ग्रिड तैयार किया गया है। सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।

जमीन से आसमान तक सुरक्षा एजेंसियों का कड़ा पहरा रहेगा। स्पेशल सेल के स्वाट दस्ता व एनएसजी की विशेष रूप से तैनाती रहेगी। सुरक्षा में कोई चूक न हो इसके लिए सात लेयर की सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। पुतिन के सबसे नजदीक तीन स्तरीय रूसी सुरक्षा एजेंसियों की रहेगी।

पुतिन चार दिसंबर को दो दिन के दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति के विस्तृत यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है, जहां उन्हें ठहराया जाएगा, उस होटल को दिल्ली पुलिस व भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अलावा रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा व्यवस्था में शामिल सभी एजेंसियों को इस हाई-प्रोफाइल दौरे के दौरान लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।

उनके आने से लेकर उनके जाने तक, हर गतिविधि पर सभी सुरक्षा एजेंसियां पैनी नजर रखेंगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट के भी सारे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। तैयार रूट प्लान के मुताबिक, मूवमेंट वाले सभी जगहों को पहले से सुरक्षित और सैनिटाइज कर लिया गया है।