दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को वर्ष 2026 में मिलेगा नया विस्तार, सुपर-स्पेशियलिटी ब्लॉक, नई ओपीडी सहित क्या होगा खास?

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वर्ष 2026 निर्णायक साबित होने जा रहा है। यह दिल्लीवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से एक नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर चिकित्सा ढांचे का बड़ा विस्तार हो रहा है।

दिल्ली में लंबे समय से चल रही अस्पताल परियोजनाएं, नए भवन और उन्नत चिकित्सा सुविधाएं इस वर्ष धरातल पर उतरती दिखेंगी। बड़े सरकारी अस्पतालों में सुपर-स्पेशियलिटी ब्लॉक, नई ओपीडी और क्रिटिकल केयर सुविधाओं के शुरू होने से मरीजों को लंबी कतारों और रेफरल की परेशानी से राहत मिलेगी।

200 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो रहे तैयार दिल्ली सरकार द्वारा 200 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर और नए अस्पताल तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। इससे हर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी। मोहल्ला स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को नए स्वरूप में विकसित कर दवाइयों, जांच और परामर्श की सुविधाएं और सशक्त होंगी।

लोगों को घर के पास मिलेंगी स्वास्थ्य सेवाएं डिजिटल हेल्थ सिस्टम, आधुनिक जांच उपकरण, उन्नत सर्जरी तकनीक और प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार से इलाज ज्यादा तेज, सटीक और सुलभ होने की संभावना है। इससे ओपीडी, मुफ्त दवाइयां, डायग्नोस्टिक जांच तथा मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को घर के पास ही मिल सकेंगी।

एम्स और आरएमएल जैसे बड़े अस्पतालों में नई ओपीडी इमारतें, आधुनिक तकनीक से लैस आइसीयू और क्रिटिकल केयर ब्लाक विकसित हो रहे हैं। साथ ही नए अस्पतालों के निर्माण और निजी क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं के साथ टेक्नोलाजी-आधारित इलाज का विस्तार होने जा रहा है।

कुल मिलाकर उम्मीद है कि 2026 में दिल्ली का स्वास्थ्य ढांचा सिर्फ विस्तार नहीं, बल्कि गुणवत्ता, पहुंच और भरोसे के नए मानक स्थापित करने की ओर बढ़ता दिखाई देगा। 2026 में दिल्ली के प्रमुख स्वास्थ्य अपडेट अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर

एम्स में नया क्रिटिकल केयर ब्लाक और ओपीडी का विस्तार

आरएमएल अस्पताल में 11 मंजिला सुपर-स्पेशियलिटी ब्लाक

कैंसर इलाज, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड सुविधाएं पीपीपी मॉडल के तहत नए बड़े अस्पतालों की योजनाएं द्वारका और एनसीआर में निजी सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों का विकास

पीतमपुरा और अन्य क्षेत्रों में नए अस्पतालों के प्रस्ताव प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं 200 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर

मुफ्त दवाइयां, जांच, दंत चिकित्सा, बुजुर्ग और मातृ-शिशु देखभाल की सुविधा तकनीक और मानव संसाधन चिकित्सा कॉलेजों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार

अस्पतालों में आधुनिक मशीनें, एआई-समर्थित जांच और रोबोटिक प्रशिक्षण सुविधाएं कहां-कहां क्या मिलेगा? एम्स, नई दिल्ली एम्स परिसर में नया ओपीडी भवन, क्रिटिकल केयर ब्लाक (आइसीयू, आपरेशन थिएटर और आपातकालीन सेवाओं का विस्तार) तथा रोबोटिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास। यह विस्तार डा. बीआर आंबेडकर कैंसर अस्पताल के पास मुख्य एम्स परिसर में होगा। इनके 2026 में आरंभ होने का लक्ष्य है।

राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल आरएमएल अस्पताल में 11 मंजिला सुपर-स्पेशियलिटी ब्लाक। इसमें 18 नए आपरेशन थिएटर, एमआरआइ, अल्ट्रासाउंड और कैंसर उपचार की आधुनिक सुविधाएं होंगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिल्ली में मोहल्ला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1100 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का लक्ष्य, मार्च 2026 तक चालू किया जाना है। इनमें सामान्य जांच, मुफ्त दवाइयां, जांच सुविधाएं, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण की सेवाएं मिलेंगी।