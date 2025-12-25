हिरासत में भूखे-प्यासे कैदी, दिल्ली HC ने पुलिस स्टेशनों की व्यवस्था पर जारी किया नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में पूछताछ के लिए लंबे समय तक हिरासत में रखे गए लोगों को खाना, पीने का पानी, बेसिक सैनिटेशन और रात में आराम करने की सुविधा देने की व्यवस्था करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य से जवाब मांगा है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकारों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

याचिकाकर्ता और वकील आदित्य चौहान ने याचिका में कहा कि उन्होंने खुद करावल नगर, दयालपुर, गोकुलपुरी, सोनिया विहार, उस्मानपुर, सीलमपुर, सिविल लाइंस और कश्मीरी गेट सहित कई पुलिस स्टेशनों का दौरा किया। इन दौरों के दौरान, उन्होंने पाया कि पुलिस स्टेशनों में लंबे समय तक हिरासत में रखे गए लोगों को खाना, सैनिटेशन या आराम की सुविधा देने के लिए कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है।

उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मामलों में, खाना परिवार के सदस्य लाते हैं, और जहाँ कोई नहीं होता, वहाँ हिरासत में लिए गए लोगों से अपना खाना खुद खरीदने की उम्मीद की जाती है। कुछ मामलों में, पुलिस अधिकारी अपनी जेब से पैसे देते हैं। यह भी कहा गया कि पुलिस स्टेशनों में जहाँ लोगों को हिरासत में रखा जाता है, वहां सैनिटेशन के कोई स्टैंडर्ड या निगरानी नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि इन ज़रूरी सुविधाओं को लेकर कोई कानूनी आदेश नहीं है।