एएफएमएस संस्थानों में पीजी मेडिकल सीट के आवंटन मामले पर हुई सुनवाई, दिल्ली HC ने केंद्र से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) संस्थानों में स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों के आवंटन से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई सात नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने सीटों के असमान आवंटन को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि 210 सीटें प्रियारिटी-एक के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जबकि शेष 207 सीटें अन्य प्रियारिटी श्रेणियों के लिए अप्रतिबंधित हैं।