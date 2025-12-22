AI से बना दिया R Madhavan की फिल्म का ट्रेलर, एक्टर के नाम और तस्वीरों के इस्तेमाल पर दिल्ली HC ने लगाई रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कई वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म्स को अभिनेता R Madhavan की सहमति के बिना व्यावसायिक फायदे के लिए उनके नाम या तस्वीरों का गैर-कानूनी प्रयोग करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।

व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग को लेकर अभिनेता आर माधवन द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह की पीठ ने एआई व डीपफेक टेक्नोलाॅजी का इस्तेमाल करके माधवन से जुड़ी व्यक्तिगत सामग्रियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी।