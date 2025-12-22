Language
    ओखला में ड्राइवर के नियंत्रण से बाहर गई AUDI कार से मचा हड़कंप, सड़क किनारे खड़ीं तीन कारों में मारी टक्कर

    By Jagran News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:01 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के ओखला फेज-1 में एक इलेक्ट्रिक ऑडी कार ने लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए तीन खड़ी कारों को टक्कर मार दी और एक ट्रक में जा घुसी। गनीमत ...और पढ़ें

    तीन कारों को टक्कर मारते हुए खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी ऑडी कार। विपिन कुमार

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तीन गाड़ियों को टक्कर मारते हुए ट्रक के पिछले हिस्से में घुसी इलेक्ट्रिक ऑडी कार के ड्राइवर ने लापरवाही भरी ड्राइविंग से दक्षिणी दिल्ली की सड़काें पर हड़कंप मचा दिया।

    ऑडी कार चालक की लापरवाही के बावजूद ओखला फेज-एक में सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते बच। एक इलेक्ट्रिक ऑडी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े तीन कारों को टक्कर मारते हुए ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी।

    एक्सीडेंट में ऑडी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि दोनों एयरबैग खुलने से ड्राइवर सुरक्षित बच गया। उसे मामूली चोट आई। आस-पास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया।

    पुलिस के मुताबिक दोपहर 12:41 बजे दुर्घटना की सूचना मिली। मौके पर टीम ने पाया कि ऑडी से ड्राइवर का कांट्रोल खो गया था। उसने तीन खड़ी कारों को टक्कर मारी और ट्रक के पिछले हिस्से में टकराने के बाद रुकी।

    यह भी पढ़ें- कॉन्स्टेबल के अदम्य साहस की सराहना, समय रहते बचाई कई जिंदगियां; दिल्ली में टला बड़ा हादसा