कॉन्स्टेबल के अदम्य साहस की सराहना, समय रहते बचाई कई जिंदगियां; दिल्ली में टला बड़ा हादसा
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में द्वारका जिले के मोहन गार्डन इलाके में दिल्ली पुलिस के एक जवान की बहादुरी ने बड़ी घटना होने से रोक ली। 20 दिसंबर की रात करीब 09:39 बजे एक चार मंजिला इमारत में गैस सिलिंडर फटने और आग लगने की सूचना मिली।
फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही बीट पर तैनात कॉन्स्टेबल अनिल मौके पर पहुंच गए। इमारत में 16 परिवार रह रहे थे और तुरंत निकासी संभव नहीं थी। अपनी जान की परवाह न करते हुए, कॉन्स्टेबल अनिल ने अदम्य साहस का परिचय दिया और धधकते हुए सिलिंडर को अकेले ही रसोई से बाहर खींच निकाला और आग बुझाई।
डीसीपी अंकित सिंह ने इस साहसी कार्य की सराहना करते हुए कहा कि कॉन्स्टेबल अनिल की त्वरित कार्रवाई ने कई जिंदगियां बचाईं। यह दिल्ली पुलिस के सेवा और साहस के आदर्श वाक्य का जीता-जागता उदाहरण है। हमें अपने जवान की निर्भीकता पर गर्व है।
