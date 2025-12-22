Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कॉन्स्टेबल के अदम्य साहस की सराहना, समय रहते बचाई कई जिंदगियां; दिल्ली में टला बड़ा हादसा

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    दिल्ली के द्वारका जिले के मोहन गार्डन इलाके में 20 दिसंबर को एक इमारत में गैस सिलिंडर फटने से आग लग गई। दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल अनिल ने अपनी जान की ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली पुलिस।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में द्वारका जिले के मोहन गार्डन इलाके में दिल्ली पुलिस के एक जवान की बहादुरी ने बड़ी घटना होने से रोक ली। 20 दिसंबर की रात करीब 09:39 बजे एक चार मंजिला इमारत में गैस सिलिंडर फटने और आग लगने की सूचना मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही बीट पर तैनात कॉन्स्टेबल अनिल मौके पर पहुंच गए। इमारत में 16 परिवार रह रहे थे और तुरंत निकासी संभव नहीं थी। अपनी जान की परवाह न करते हुए, कॉन्स्टेबल अनिल ने अदम्य साहस का परिचय दिया और धधकते हुए सिलिंडर को अकेले ही रसोई से बाहर खींच निकाला और आग बुझाई।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में माचिस नहीं देने पर बदमाशों ने युवक पर बीयर की टूटी बोतल से किया हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार

    डीसीपी अंकित सिंह ने इस साहसी कार्य की सराहना करते हुए कहा कि कॉन्स्टेबल अनिल की त्वरित कार्रवाई ने कई जिंदगियां बचाईं। यह दिल्ली पुलिस के सेवा और साहस के आदर्श वाक्य का जीता-जागता उदाहरण है। हमें अपने जवान की निर्भीकता पर गर्व है।