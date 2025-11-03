'हर वादाखिलाफी शादी का झूठा वादा नहीं हो सकती...', पड़ोसी से दुष्कर्म के आरोपी को दिल्ली HC ने दी जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 20 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को जमानत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शादी करने के झूठे वादे और वादाखिलाफी के बीच का अंतर समझाया है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपों पर विचार करते समय हर वादाखिलाफी को शादी का झूठा वादा मानना उचित नहीं है। पीठ ने कहा कि झूठा वादा करने और अभियुक्त द्वारा वादाखिलाफी करने में अंतर है।



तथ्यों को स्पष्ट करते हुए पीठ ने कहा कि झूठे वादे के मामले में अभियुक्त का शुरू से ही अभियोक्ता से शादी करने का कोई इरादा नहीं होता और उसने सिर्फ अपनी पूर्ति के लिए अभियोक्ता से शादी का झूठा वादा करके उसे धोखा दिया होगा या छला होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जबकि वादाखिलाफी के मामले में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त ने शादी करने के इरादे से वादा किया हो, लेकिन बाद में किसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाया हो। ऐसे में हर वादाखिलाफी को शादी का झूठा वादा मानना उचित नहीं है।



आरोपी पर अपनी पड़ोसी के साथ शादी का झूठा वादा करके दो साल तक दुष्कर्म करने का आरोप है। यह भी आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता को होटलों में बुलाया और कई मौकों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।