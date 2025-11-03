दिल्ली-NCR की सड़कों पर बेलगाम दौड़ रही 'सफेद मौत', क्या हैं नियम और क्यों बढ़ रहा इसका क्रेज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रात के वक्त अगर आप दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं, तो अब सबसे बड़ा खतरा गड्ढे या ट्रैफिक नहीं बल्कि आपकी आंखे चौंधिया देने वाली रोशनी है। वाहन चलाते वक्त सामने से आने वाली गाड़ी से आती तेज और आंखों में चुभती हुई बेहद सफेद रोशनी।

कुछ सेकेंड के लिए अंधा कर देने वाली यह रोशनी आपकी जान तक ले सकती है। आंखें में पड़ते ही कब आप अपनी गाड़ी से नियंत्रण खो बैठें कहा नहीं जा सकता है। बिना किसी रोकटोक लगाई जा रहीं ये हाई-इंटेंसिटी LED हेडलाइट्स अब राजधानी की सड़कों पर बड़ा खतरा है। इनकी रोशनी इतनी तेज होती है कि ड्राइवर कुछ सेकेंड के लिए कुछ देख ही नहीं पाता है और यही चंद सेकेंड हादसों की वजह बन रहे हैं।

दिल्ली और आसपास के शहरों में बड़ी संख्या में वाहन मालिक अपने वाहनों में आफ्टर मार्केट LED हेडलाइट्स लगवा रहे हैं। आफ्टर मार्केट से मतलब है कि ये हेडलाइट्स कोई भी कार कंपनी फिट करके नहीं देती है यानी फैक्ट्री फिटेड नहीं होती हैं, बल्कि गाड़ी खरीदने के बाद बाहर मौजूद ऑटो पार्ट्स एवं मॉडीफिकेशन दुकानों से लगवाई जाती हैं।

इन हाई इंटेंसिटी एलईडी हेडलाइट्स की सफेद रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि सामने से आती गाड़ियों के ड्राइवर को पलभर के लिए Blinding Effect हो जाता है। ट्रैफिक विशेषज्ञ की मानें तो इन लाइट्स ने रात में सड़कों को रोशनी तो दे दी, लेकिन ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।

नियम तो हैं, लेकिन पालन ही नहीं होता भारत के सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR) और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS) के तहत हेडलाइट्स की रोशनी की सीमा तय है। जो इस प्रकार है। लो बीम: 5,000–20,000 कैंडेला

हाई बीम: अधिकतम 215,000 कैंडेला

कलर टेम्परेचर सीमा: अधिकतम 3,000 केल्विन लेकिन हकीकत यह है कि बाजार में 6,000 केल्विन या उससे ज्यादा तापमान वाली LED लाइट्स खुलेआम बिक रही हैं। इनसे निकलने वाली नीली-सफेद रोशनी बेहद चौंधिया देने वाली होती हैं और यही ड्राइवरों की आंखों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कार एसेसरीज के नाम पर उड़ रहीं नियमों की धज्जियां दिल्ली के कार एसेसरीज बाजारों में बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचते हैं तो 'ब्राइटर लाइट्स' की मांग करते हैं। दुकानदार भी खुले तौर पर कहते दिखते हैं कि 'ये वाली लगवा लो, बिलकुल दिन जैसी रोशनी मिलेगी, लेकिन यही 'दिन जैसी रोशनी' सामने वाले ड्राइवर की जिंदगी को खतरे में डाल देती है।

विशेषज्ञों के मुताबिक बुज़ुर्ग या जिनकी आंखें कमजोर हैं, यानी पावर वाला चश्मा लगाते हैं, उन ड्राइवरों के लिए यह रोशनी बेहद खतरनाक है। आंखों पर तेज रिफ्लेक्शन से दृश्यता लगभग खत्म हो जाती है और कई बार ड्राइवर वाहन से अपना नियंत्रण खो देता है।

कुछ राज्यों ने दिखाई सख्ती पर नाकाफी कर्नाटक ने 2024 में पूरे राज्य में हाई-बीम LED हेडलाइट्स पर अभियान चलाया। सिर्फ बेंगलुरु में ही 30,000 से ज्यादा मामलों में कार्रवाई हुई। वहीं अहमदाबाद RTO ने बिना अनुमति के लगाई गई LED हेडलाइट्स हटाने का अभियान शुरू किया, लेकिन दिल्ली में अभी तक ऐसी कार्रवाई नहीं दिखी है। इसकी वजह ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस के बीच समन्वय की कमी को माना जा रहा है।

कानून है, पर जागरूकता नहीं वाहन एसेसरीज दुकानदारों से लेकर ड्राइवर तक, बहुत कम लोगों को पता है कि इन लाइट्स पर भी CMVR और AIS मानक लागू होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक दुकानदारों को प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा और SOP (Standard Operating Procedure) नहीं बनेगी, तब तक इन हेडलाइट्स से सड़क सुरक्षा ताख पर ही रहेगी।