Green Delhi एप पर अब दिल्ली वाले कर सकेंगे 17 तरह की शिकायत, डस्ट पोर्टल 2.0 लाने की भी तैयारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वायु प्रदूषण की पूरे वर्ष निगरानी को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार डस्ट पोर्टल 2.0 और उन्नत ग्रीन दिल्ली एप पर काम कर रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस काम की प्रगति की समीक्षा की।

डस्ट पोर्टल 2.0 में सभी पंजीकृत निर्माण स्थलों के लिए जीआइएस-आधारित मानचित्रण, एआई-संचालित अलर्ट, वास्तविक समय आंकड़ा एकीकरण और क्यूआर-कोडेड सत्यापन की सुविधा होगी।

नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और डीडीए को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। इससे वास्तविक समय में प्रदूषण नियमों के उल्लंघन की पहचान करने में मदद मिलेगी।

वहीं, उन्नत ग्रीन दिल्ली एप पर नागरिकों को मलबा डालने, सड़क पर धूल, खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जन सहित 17 प्रकार की शिकायत कर लगेंगे।

मंत्री ने पर्यावरण से संबंधित लंबित शिकायतों के तेजी से निपटारा करने का आदेश दिया है। शिकायत के समाधान की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को शिकायत स्थल के 200 मीटर के दायरे में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।



