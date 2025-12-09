Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Green Delhi एप पर अब दिल्ली वाले कर सकेंगे 17 तरह की शिकायत, डस्ट पोर्टल 2.0 लाने की भी तैयारी

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:42 PM (IST)

    दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण की निगरानी को मजबूत करने के लिए डस्ट पोर्टल 2.0 और उन्नत ग्रीन दिल्ली एप पर काम कर रही है। ग्रीन दिल्ली एप पर नागरिक मलबा डा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वायु प्रदूषण की पूरे वर्ष निगरानी को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार डस्ट पोर्टल 2.0 और उन्नत ग्रीन दिल्ली एप पर काम कर रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस काम की प्रगति की समीक्षा की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डस्ट पोर्टल 2.0 में सभी पंजीकृत निर्माण स्थलों के लिए जीआइएस-आधारित मानचित्रण, एआई-संचालित अलर्ट, वास्तविक समय आंकड़ा एकीकरण और क्यूआर-कोडेड सत्यापन की सुविधा होगी।

    नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और डीडीए को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। इससे वास्तविक समय में प्रदूषण नियमों के उल्लंघन की पहचान करने में मदद मिलेगी।

    वहीं, उन्नत ग्रीन दिल्ली एप पर नागरिकों को मलबा डालने, सड़क पर धूल, खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जन सहित 17 प्रकार की शिकायत कर लगेंगे।

    मंत्री ने पर्यावरण से संबंधित लंबित शिकायतों के तेजी से निपटारा करने का आदेश दिया है। शिकायत के समाधान की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को शिकायत स्थल के 200 मीटर के दायरे में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

    यह भी पढ़ें- चंद रुपयों के लिए बेरहमी से हत्या, दिल्ली के गाजीपुर में सहकर्मी को पत्थर से कुचलकर मार डाला