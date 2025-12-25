Language
    GRAP-4 से 3 में ढील... कंस्ट्रक्शन पर बैन हटा, लेकिन 'नो PUC नो फ्यूल' पर पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स कन्फ्यूज्ड!

    By Nimish Hemant Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    दिल्ली में GRAP-4 हटने के बाद कंस्ट्रक्शन पर लगा बैन हटा दिया गया है। हालांकि, 'नो PUC नो फ्यूल' नियम को लेकर पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स में कंफ्यूजन बना हु ...और पढ़ें

    दिल्ली में हवा की क्वालिटी सुधरने के बाद GRAP को फेज चार से घटाकर तीन कर दिया गया है। फाइल फोटो

    नेमिश हेमंत, नई दिल्ली। हवा की क्वालिटी में सुधार के बाद, बुधवार शाम को दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का फेज चार से घटाकर तीन कर दिया गया, जिससे दिल्ली में इंडस्ट्री, बिजनेस और ट्रांसपोर्ट को राहत मिली है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर लगी पाबंदियां भी हटा दी गई हैं, लेकिन पेट्रोल पंप ऑपरेटर कन्फ्यूज हैं।

    ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली सरकार ने मंगलवार को घोषणा की थी कि GRAP की पाबंदियां कम होने के बाद भी "नो PUC, नो फ्यूल" अभियान जारी रहेगा, लेकिन रात तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। हालांकि, पिछले आदेशों और पेट्रोल पंप ऑपरेटरों के साथ मीटिंग में, दिल्ली सरकार ने कहा था कि यह अभियान तभी लागू किया जाएगा जब तक GRAP-4 लागू रहेगा।

    दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा कि यह साफ नहीं है कि गुरुवार को किस आधार पर गाड़ियों को फ्यूल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे पंपों पर विवाद होगा।

    बढ़ते एयर पॉल्यूशन के कारण 18 दिसंबर से दिल्ली में "नो PUC, नो फ्यूल" अभियान लागू है। यह अभियान असरदार रहा है, अब तक लगभग 2.5 लाख PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं और 10,000 से ज्यादा गाड़ियां इंस्पेक्शन में फेल हुई हैं।

    इसकी सफलता को देखते हुए, सरकार ने इसे जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

    निश्चल सिंघानिया ने कहा कि कोई भी नियम लिखित आदेश के आधार पर लागू किया जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इन हालात में हम इस अभियान को कैसे जारी रख सकते हैं? यह स्थिति कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करेगी, और इस कन्फ्यूजन को तुरंत दूर करना जरूरी है।