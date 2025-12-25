GRAP-4 से 3 में ढील... कंस्ट्रक्शन पर बैन हटा, लेकिन 'नो PUC नो फ्यूल' पर पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स कन्फ्यूज्ड!

नेमिश हेमंत, नई दिल्ली। हवा की क्वालिटी में सुधार के बाद, बुधवार शाम को दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का फेज चार से घटाकर तीन कर दिया गया, जिससे दिल्ली में इंडस्ट्री, बिजनेस और ट्रांसपोर्ट को राहत मिली है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर लगी पाबंदियां भी हटा दी गई हैं, लेकिन पेट्रोल पंप ऑपरेटर कन्फ्यूज हैं।

ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली सरकार ने मंगलवार को घोषणा की थी कि GRAP की पाबंदियां कम होने के बाद भी "नो PUC, नो फ्यूल" अभियान जारी रहेगा, लेकिन रात तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। हालांकि, पिछले आदेशों और पेट्रोल पंप ऑपरेटरों के साथ मीटिंग में, दिल्ली सरकार ने कहा था कि यह अभियान तभी लागू किया जाएगा जब तक GRAP-4 लागू रहेगा।

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा कि यह साफ नहीं है कि गुरुवार को किस आधार पर गाड़ियों को फ्यूल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे पंपों पर विवाद होगा।

बढ़ते एयर पॉल्यूशन के कारण 18 दिसंबर से दिल्ली में "नो PUC, नो फ्यूल" अभियान लागू है। यह अभियान असरदार रहा है, अब तक लगभग 2.5 लाख PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं और 10,000 से ज्यादा गाड़ियां इंस्पेक्शन में फेल हुई हैं।