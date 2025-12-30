Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्लीवालों की शिकायतों का तेजी से होगा समाधान, AI की मदद लेगी सरकार; IIT के साथ मिलकर बनाया प्लान

    By V K Shukla Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:59 AM (IST)

    दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एआई-आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। यह प्रणाली शिकायतों का त्वरित समाधान और वास्तविक समय में न ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी में एआई आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी, जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान और वास्तविक समय में निगरानी संभव हो सकेगी। यह एआई -इनेबल्ड प्लेटफार्म दिल्ली के ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम को यूनिफाइड डिजिटल डैशबोर्ड में एकीकृत करेगा, जिससे बेहतर विश्लेषण,समस्याओं का तेजी से समाधान संभव हो सकेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्तमान में दिल्ली के नागरिक पब्लिक ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम समेत कई अन्य सिस्टम के जरिए शिकायतें दर्ज कराते हैं, जिनमें सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (पीजीएमएस) सहित कई पोर्टल शामिल हैं। जिसमें हर पोर्टल का अपना एक खास उद्देश्य होता है, लेकिन उनके अलग-अलग काम करने से अक्सर देरी, काम में दोहराव और निगरानी की कमी जैसी चुनौतियां सामने आती हैं।

    आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया नया आइजीएमएस सुरक्षित और एडवांस्ड एआई टूल्स का इस्तेमाल करके इन प्लेटफार्म्स को आसानी से एकीकृत करेगा। दिल्ली सरकार के सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री डा पंकज सिंह ने कहा कि हम दिल्ली के लोगों को बेहतर सेवा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं।

    यह इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम (आइजीएमएस) न केवल कई पोर्टल को एकीकृत करेगा, बल्कि अधिकारियों को डेटा-आधारित जानकारियां उपलब्ध कराकर सशक्त भी बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह पारदर्शी, जवाबदेह, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।