दिल्लीवालों की शिकायतों का तेजी से होगा समाधान, AI की मदद लेगी सरकार; IIT के साथ मिलकर बनाया प्लान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी में एआई आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी, जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान और वास्तविक समय में निगरानी संभव हो सकेगी। यह एआई -इनेबल्ड प्लेटफार्म दिल्ली के ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम को यूनिफाइड डिजिटल डैशबोर्ड में एकीकृत करेगा, जिससे बेहतर विश्लेषण,समस्याओं का तेजी से समाधान संभव हो सकेगा।

वर्तमान में दिल्ली के नागरिक पब्लिक ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम समेत कई अन्य सिस्टम के जरिए शिकायतें दर्ज कराते हैं, जिनमें सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (पीजीएमएस) सहित कई पोर्टल शामिल हैं। जिसमें हर पोर्टल का अपना एक खास उद्देश्य होता है, लेकिन उनके अलग-अलग काम करने से अक्सर देरी, काम में दोहराव और निगरानी की कमी जैसी चुनौतियां सामने आती हैं।

आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया नया आइजीएमएस सुरक्षित और एडवांस्ड एआई टूल्स का इस्तेमाल करके इन प्लेटफार्म्स को आसानी से एकीकृत करेगा। दिल्ली सरकार के सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री डा पंकज सिंह ने कहा कि हम दिल्ली के लोगों को बेहतर सेवा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं।