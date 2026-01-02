Language
    कुत्ते गिनने के मामले में पूर्व CM केजरीवाल पर होगी FIR, मंत्री आशीष सूद का सख्त एक्शन

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:12 PM (IST)

    दिल्ली सरकार शिक्षकों से कुत्ते गिनवाने के आरोप लगाने पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। गृह व शि ...और पढ़ें

    आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। शिक्षकों से कुत्ते गिनवाने का आरोप लगाने पर बृहस्पतिवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआइआर के बाद अब दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एफआइआर दर्ज कराने की तैयारी में है।

    दिल्ली के गृह व शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार काे प्रेसवार्ता कर कहा कि केजरीवाल दिखाएं कि किस सर्कुलर में कुत्ते गिनने की बात है, अगर नहीं है तो जनता से माफी मांगें अन्यथा शनिवार काे उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं अाम आदमी पार्टी ने कहा है कि शिक्षकाें को कुत्ता गिनने जैसे एेसे किसी काम में लगाया जाता है तो वह उसका विरोध जारी रखगी, चाहें सरकार उसके नेताओं के खिलाफ कितनी भी एफअाइआर दर्ज करा ले।

    बता दें कि तीन दिन से यह मामला गर्माया हुआ है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि सरकार शिक्षकों से आवारा कुत्ते गिनवाने जाने जा रही है। इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है। जबकि सरकार इसे गलत बता रही है। इस मामले में बृहस्पतिवार काे शिक्षा विभाग ने सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री सूद ने दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता कर केजरीवाल द्वारा कुछ दिन पहले एक्स पर की गई पोस्ट पर कड़ा एतराज जताया। इस पोस्ट में केजरीवाल ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाया था कि दिल्ली के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं या कुत्ते गिनें।

    उधर कैबिनेट मंत्री सूद के बयान पर पलटवार करते हुए आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शिक्षकों से कुत्तों की निगरानी के आदेश पर भाजपा सरकार की सच्चाई सामने आ गई है। कहा कि भाजपा सरकार तिलमिलाहट में अब उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं पर एफआइआर करा रही है, कहा कि उन्हें समझ जाना चाहिए कि आप कार्यकर्ता इन फर्जी मुकदमों से डरने वाली नहीं है। आप ने कहा कि शिक्षा मंत्री या शिक्षा निदेशक को साफ करना चाहिए कि आखिर ये सर्कुलर किसने जारी किया।