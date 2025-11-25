राजधानी में खोले जाएंगे 9 ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस सेंटर, 3 साल में 3 केंद्र बनाने जा रही दिल्ली सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। ऑटोमेटेड तरीके से वाहनों की फिटनेस जांच की योजना पर दिल्ली सरकार ने काम तेज किया है। इस योजना के तहत अब बुराड़ी में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के लिए टेंडर जारी किए हैं। इस कार्य पर करीब 11 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।

इससे पहले नंद नगरी और तेहखंड में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर खोलने के लिए काम की शुरुआत हो चुकी है। सरकार की योजना अगले एक साल के अंदर तीन नए ऑटोमेटिक सेंटर जनता को उपलब्ध कराने की है। दिल्ली में अभी केवल एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर है, जो झुलझुली में चल रहा है। दूसरा फिटनेस सेंटर बुराड़ी हैं, जिसमें वाहनों की जांच मैनुअल तरीके से होती है।



पुराने वाहनों की उम्र फिटनेस के आधार पर निर्धारित किए जाने के विशेषज्ञों के सुझाव को महत्वपूर्ण मानते हुए दिल्ली सरकार ने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर (एटीएस) की स्थापना की और कदम बढ़ा दिया है। अगले साल तक दिल्ली सरकार की नौ ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर को स्थापित करने की योजना है।