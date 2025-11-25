दिल्लीवाले अब उठा सकेंगे हॉट एयर बैलून का लुत्फ, ट्रायल रहा सफल; टिकट से लेकर टाइमिंग तक की पूरी अपडेट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली वालों के लिए इस वीकेंड एक नया और शानदार तोहफा है। टेथर्ड हॉट एयर बैलून राजधानी के मशहूर बांसेरा पार्क (सराय काले खां के पास, यमुना के किनारे) में लॉन्च हो गया है। मंगलवार को इसका सफल ट्रायल किया गया, जिसके दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना खुद बैलून पर 120 फीट की ऊंचाई तक गए और इसे हरी झंडी दिखाई। यह शनिवार (29 नवंबर) को आम लोगों के लिए खुलेगा।

इस दौरान एलजी वीके सक्सेना ने कहा, "हम अपने लोगों के लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, उनके रख-रखाव के लिए कुछ नया शुरू करेंगे। प्लान है कि इसे चार रूट से शुरू किया जाए, यह असिता से शुरू होगा, यमुनावर्तिका के साथ होगा, लेकिन अभी हम पहले दो रूट से शुरू कर रहे हैं। और मैंने खुद आज इसमें राइड की, जब हम लगभग 100 फीट की ऊंचाई से ऊपर थे तो बहुत अच्छा लगा। और यह सफर लगभग 70 मिनट का होगा, अभी प्रयाल में लगभग 5-6 मिनट का था।"

बांसेरा पार्क में हाट एयर बलून राइड ट्रायल के दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना राइड का आनंद लेते हुए। ध्रुव कुमार उन्होंने आगे कहा, "मुझे यकीन है कि आगे भी दिल्ली के लोगों को ऐसी नई सर्विस मिलती रहेंगी, जो प्रयाल में जीजी का विजन है कि हम दिल्ली को बहुत सुंदर, बहुत हेल्दी बनाना चाहते हैं। इस बारे में कई कदम उठाए जा रहे हैं। आप पुलिस से जुड़े सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडवाइजर भी इस पर काम कर रहे हैं, और धीरे-धीरे आप इसमें प्रोग्रेस देखेंगे।"

एलजी ने कहा कि दिल्ली के लोगों में इसे देखने, आज के हक के बारे में बात करने, हक के चार्ज के बारे में बात करने में बहुत दिलचस्पी है। इसका टिकट 3000 रुपये प्लस टैक्स प्रति व्यक्ति है, और यह अभी एक बार में चार लोगों को ले जाएगा, और इसे दिन में दो बार चलाया जा सकता है, सुबह और शाम को।"

एलजी सक्सेना ने कहा, "अब हम तय करेंगे कि यह कब चलना शुरू होगा, और हम इसे दूसरी जगहों पर भी लागू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आप जानकारी का ज़िक्र करेंगे, जानकारी के बारे में सवाल पूछेंगे, लेकिन एक सवाल दिल्ली से जुड़ा है, एक बच्चा इसे हेट स्पीच कहता है, कुछ के बारे में सवाल पूछेगा, उनकी जानकारी के बारे में सवाल पूछेगा, कुछ को एक-दूसरे के बारे में जानकारी नहीं चाहिए।"



बांसेरा पार्क में हाट एयर बलून राइड ट्रायल को देखते लोग। ध्रुव कुमार उन्होंने आगे कहा कि कुछ चाहते हैं कि एक बार में मान लिया जाए और दूसरी बार में नहीं, कुछ के बारे में सवाल पूछेंगे, ज्यादा सबूत नहीं हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत साफ है, सरकार उसे लागू कर रही है, एनसीडी उसे पूरी तरह से लागू कर रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, कुछ भी लागू करना इतना आसान नहीं है, कोई भी ऑर्डर, इसमें बहुत समय लगता है और मेरा मानना है कि सरकार इस काम को लेकर बहुत सीरियस है और निश्चित रूप से रिजर्व इस पर ध्यान देते हैं।