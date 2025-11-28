Language
    दिल्ली सरकार ने फिल्म '120 बहादुर' की टैक्स-फ्री, CM रेखा गुप्ता बोलीं- बहादुर सैनिकों के सम्मान में फैसला

    By V K Shukla Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:41 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के पराक्रम पर आधारित फिल्म '120 बहादुर' को टैक्स-फ्री घोषित किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांग ला की लड़ाई में 120 सैनिकों के साहस को दर्शाती है। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व को भी दिखाती है, जिनके बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। यह निर्णय 28 नवंबर से लागू होगा।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि बहादुर सैनिकों के सम्मान में यह फैसला लिया गया है।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की महान बहादुरी पर आधारित वार फिल्म '120 बहादुर' को दिल्ली में टैक्स-फ्री घोषित कर दिया गया है। एक एक्स एक पोस्ट में सीएम ने कहा कि यह फिल्म चार्ली कंपनी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिकों के 'असाधारण साहस, नेतृत्व और बलिदान' को श्रद्धांजलि देती है।

    जिन्होंने 1962 के चीन-भारत युद्ध के दौरान रेजांग ला की लड़ाई में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। गुप्ता ने कहा कि बहादुर सैनिकों के सम्मान में, दिल्ली सरकार ने 28 नवंबर से दिल्ली में फिल्म को टैक्स-फ्री स्टेटस देने का फैसला किया है।

    उन्होंने कहा कि यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी के प्रेरणा देने वाले नेतृत्व को दिखाती है, जिनके काम और बलिदान भारत के सैन्य इतिहास में साहस की एक पहचान बने हुए हैं।

