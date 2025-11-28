दिल्ली सरकार ने फिल्म '120 बहादुर' की टैक्स-फ्री, CM रेखा गुप्ता बोलीं- बहादुर सैनिकों के सम्मान में फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि बहादुर सैनिकों के सम्मान में यह फैसला लिया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की महान बहादुरी पर आधारित वार फिल्म '120 बहादुर' को दिल्ली में टैक्स-फ्री घोषित कर दिया गया है। एक एक्स एक पोस्ट में सीएम ने कहा कि यह फिल्म चार्ली कंपनी, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 सैनिकों के 'असाधारण साहस, नेतृत्व और बलिदान' को श्रद्धांजलि देती है।