    नकली दवाओं पर दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, थोक बाजार में छापेमारी कर लिए 204 सैंपल; इंटरस्टेट लिंक का खुलासा

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:19 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में नकली और अवैध दवाओं के कारोबार पर दिल्ली सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने दिल्ली के प्रमुख दवा व्यापारिक केंद्र भागीरथ पैलेस में विशेष निरीक्षण और एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई।

    कार्रवाई का उद्देश्य आम नागरिकों को सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराना है। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट टीमों ने विशेष अभियान के तहत भागीरथ पैलेस में 27 थोक दवा प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर गहन जांच की। जांच में 10 से अधिक दवा फर्म ड्रग्स एंड काॅस्मेटिक्स एक्ट और ड्रग्स रूल्स के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गईं।

    विभाग ने जानकारी दी कि दोषी फर्मों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की जांच के लिए सिरप, दवाइयों, रुई और अन्य सर्जिकल आइटम के कुल 204 सैंपल एकत्र किए गए, जिन्हें परीक्षण और विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया है।

    एक दुकान पर बिना वैध लाइसेंस मेडिकल डिवाइस और सर्जिकल आइटम बेचते पाए जाने पर केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इससे पहले दिल्ली पुलिस के सहयोग से की गई एक अन्य संयुक्त कार्रवाई में सदर बाजार के तेलीवाड़ा इलाके में बड़ी मात्रा में नकली दवा बरामद की गई थी।

    देर रात हुई छापेमारी में बिना वैध ड्रग लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठान से भारी मात्रा में नकली और मिलावटी दवा तथा एंटी-फंगल क्रीम बरामद की गई। प्रारंभिक जांच में इसके तार इंटर-स्टेट और सीमा पार नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं, जिसके चलते संबंधित राज्यों के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट्स को भी सतर्क कर दिया गया है।

    स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. पंकज कुमार सिंह ने चेतावनी दी कि नकली और अवैध दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जीरो टाॅलरेंस नीति सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्देश दिया कि राजधानी आगे भी ऐसे सघन निरीक्षण, छापेमारी और प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेंगे।

