Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली सरकार का तोहफा: छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी मिलेगा लोन

    By V K Shukla Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 09:04 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने छोटे उद्यमियों को बिना ज़मानत ऋण देने की घोषणा की है। इसके लिए सीजीटीएमएसई के साथ साझेदारी की गई है। इस योजना के तहत, विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं को 95% तक की गारंटी कवरेज मिलेगी। महिला उद्यमियों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह योजना निर्माण, सेवा, खुदरा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को कवर करेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इसके लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली सरकार का तोहफा: छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी मिलेगा लोन

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अगर वास्तव में यह संभव हाे सका तो यह खबर छोटे उद्यमियों को खुशी देने वाली साबित होगी। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि छोटे उद्यमियों बिना किसी गिरवी ज़मानत के ऋण मिल सकेगा। बिना किसी ज़मानत के ऋण उपलब्ध कराने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के साथ दिल्ली सरकार ने साझेदारी की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह साझेदारी दिल्ली के आर्थिक विकास में एक नया अध्याय लिखेगी और इससे हज़ारों उद्यमियों को लाभ होगा। गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत छोटे उद्यमी बिना किसी ज़मानत के ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि प्रस्तावित गारंटी संरचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं को 95 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी। लघु उद्यमों के लिए, 10 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर 75 प्रतिशत कवरेज सीजीटीएमएसई और 20 प्रतिशत कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

    महिला उद्यमियों के लिए, 10 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर 90 प्रतिशत कवरेज सीजीटीएमएसई और 5 प्रतिशत कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए, 5 लाख रुपये तक के ऋणों पर 85 प्रतिशत कवरेज सीजीटीएमएसई और 10 प्रतिशत कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर 75 प्रतिशत कवरेज सीजीटीएमएसई और 20 प्रतिशत कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार, सभी के लिए कुल कवरेज 95 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

    सीजीटीएमएसई की स्थापना 2000 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआइडीबीआइ) द्वारा की गई थी। यह संस्था बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को गारंटी प्रदान करती है ताकि छोटे उद्यम बिना किसी संपार्श्विक के ऋण प्राप्त कर सकें। यह योजना निर्माण, सेवा, खुदरा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को कवर करेगी।

    वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीजीटीएमएसई के साथ साझेदारी में इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपये का चरणबद्ध योगदान जोड़े जाने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के अनुसार सीजीटीएमएसई वर्तमान में देश भर में 276 सदस्य ऋण संस्थानों के साथ काम करता है, जिसका कुल गारंटी पोर्टफोलियो 9.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। अकेले वित्तीय वर्ष 2025 में इसने 27 लाख ऋण खातों के लिए 3.05 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी की।

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: चिराग पासवान के मन में क्या? सीट शेयरिंग पर बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, लालू भी हो एक्टिव