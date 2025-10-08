Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: चिराग पासवान के मन में क्या? सीट शेयरिंग पर बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, लालू भी हो एक्टिव

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 09:00 PM (IST)

    एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान ने आपात बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद से मिलने पटना आ रहे हैं, जहाँ वे संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करेंगे और फिर लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के निर्देश पर चुनाव प्रभारी अरुण भारती ने गुरुवार को पूर्वाह्न दस बजे पदाधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई है।

    पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉ. राजेश भट्ट ने बताया कि बैठक में बिहार चुनाव के सह प्रभारी और प्रदेशअध्यक्ष राजू तिवारी के अलावा पार्टी के सभी सांसद, प्रदेश प्रधान महासचिव, उपाध्यक्ष औरसभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लालू प्रसाद से मिलेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता

    बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व राजनीतिक गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक का पहला दौर समाप्त हो चुका है। इस कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मिलने पटना आ रहे हैं।

    कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की लालू प्रसाद से मुलाकात गुरुवार को संभावित है। हालांकि पार्टी समय को लेकर अब तक कुछ कहने की स्थिति में नहीं।

    कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी गुरुवार को पटना आएंगे। ये नेता पटना में संयुक्त रूप से प्रेस से बात करेंगे इसके बाद इनका लालू प्रसाद से मिलने का कार्यक्रम है।

     