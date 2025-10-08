Bihar Politics: चिराग पासवान के मन में क्या? सीट शेयरिंग पर बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, लालू भी हो एक्टिव

राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के निर्देश पर चुनाव प्रभारी अरुण भारती ने गुरुवार को पूर्वाह्न दस बजे पदाधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई है।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉ. राजेश भट्ट ने बताया कि बैठक में बिहार चुनाव के सह प्रभारी और प्रदेशअध्यक्ष राजू तिवारी के अलावा पार्टी के सभी सांसद, प्रदेश प्रधान महासचिव, उपाध्यक्ष औरसभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी।