दिल्ली में सरकारी नौकरी का मौका, आशा किरण होम में विभिन्न पदों को भरने के लिए सरकार ने दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए बने आशा किरण होम में चिकित्सा एवं पैरामेडिकल श्रेणियों के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और नर्सों सहित 141 नियमित पदों के सृजन को मंजूरी दी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, ये पद तत्काल प्रभाव से सृजित किए गए हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आएंगे।



दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इन आश्रय स्थलों के लिए स्वीकृत पदों में लेवल-11 पर एक मनोचिकित्सक और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, लेवल-10 पर दो मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सीडीएमओ) और 18 नर्सिंग अधिकारी शामिल हैं।



इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, वाक् चिकित्सक, सहायक आहार विशेषज्ञ और 99 सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के पदों को भी मंजूरी दी गई है।



आदेश में कहा गया है कि यह कदम आशा किरण होम में स्वास्थ्य सेवा और सहायता सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जहां बौद्धिक और मनोसामाजिक विकलांग व्यक्ति रहते हैं। इन पदों के सृजन से पहले आउटसोर्स किए गए कई पद समाप्त हो गए हैं।



समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय संस्था के निवासियों के लिए नियमित और सतत चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।



रोहिणी स्थित आशा किरण होम्स राजधानी में बौद्धिक और मनोसामाजिक विकलांग व्यक्तियों के लिए सबसे बड़े आवासीय केंद्रों में से एक है। संस्था को अतीत में कर्मचारियों की कमी, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और रहने की स्थिति को लेकर चिंताओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें निवासियों की मृत्यु की घटनाएं भी शामिल हैं, जिनके कारण आधिकारिक जांच और सुधारात्मक उपायों के निर्देश दिए गए थे।



इसमें आगे कहा गया है कि नियमित चिकित्सा और सहायक कर्मचारियों के पदों का सृजन इन लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने और सुविधा केंद्र में समग्र देखभाल में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है।