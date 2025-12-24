दिल्ली में अब 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, मेन्यू में दाल-चावल-सब्जी और रोटी

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को कहा कि बीजेपी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 100 अटल कैंटीन शुरू करेगी, जहां 5 रुपये में खाना मिलेगा। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव घोषणापत्र में इन सब्सिडाइज्ड खाने वाली कैंटीनों का वादा किया था।

सूद ने कहा कि गुरुवार से 100 कैंटीन चालू हो जाएंगी। GRAP प्रतिबंधों के कारण कुछ कैंटीनों का निर्माण दो महीने लेट हो गया था। हालांकि, इन सभी जगहों पर खाना परोसा जाएगा। 2025-26 के दिल्ली बजट में इन कैंटीनों के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने पहले ही इन कैंटीनों की जगहों, मेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मैनेजमेंट को मंज़ूरी देने के लिए एक इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई थी। मेन्यू में दाल-चावल, सब्ज़ी और रोटी शामिल होगी।