दिल्ली में अब 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, मेन्यू में दाल-चावल-सब्जी और रोटी

    By V K Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:54 PM (IST)

    दिल्ली में अब गरीबों और जरूरतमंदों को मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। इस योजना के तहत, मेन्यू में दाल, चावल, सब्जी और रोटी शामिल होगी। दिल्ली सरक ...और पढ़ें

    दिल्ली सरकार आज से 100 अटल कैंटीन शुरू करेगी, जहां 5 रुपये में खाना मिलेगा। सांकेतिक तस्वीर

    स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को कहा कि बीजेपी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 100 अटल कैंटीन शुरू करेगी, जहां 5 रुपये में खाना मिलेगा। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव घोषणापत्र में इन सब्सिडाइज्ड खाने वाली कैंटीनों का वादा किया था।

    सूद ने कहा कि गुरुवार से 100 कैंटीन चालू हो जाएंगी। GRAP प्रतिबंधों के कारण कुछ कैंटीनों का निर्माण दो महीने लेट हो गया था। हालांकि, इन सभी जगहों पर खाना परोसा जाएगा। 2025-26 के दिल्ली बजट में इन कैंटीनों के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने पहले ही इन कैंटीनों की जगहों, मेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मैनेजमेंट को मंज़ूरी देने के लिए एक इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई थी। मेन्यू में दाल-चावल, सब्ज़ी और रोटी शामिल होगी।

    हर सेंटर पर सुबह 500 और शाम को 500 लोगों को खाना दिया जाएगा। इन कैंटीनों को दिल्ली सरकार सब्सिडी देगी। खाने के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों में CCTV कैमरे लगे होंगे, जिनकी निगरानी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए रियल-टाइम में की जा सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि हर किचन में आधुनिक उपकरण, LPG-आधारित कुकिंग सिस्टम, RO पानी की सुविधा और कोल्ड स्टोरेज होगा। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले महीनों में ऐसी और भी कैंटीनें खोली जाएंगी।