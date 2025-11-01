चार मंत्रियों के चलते दिल्ली सरकार के लोगो की लॉन्चिंग टली, अब सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया बड़ा एलान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की भाजपा सरकार ने शनिवार को सरकार का लोगो जारी करने की घोषणा को फिलहाल रोक दिया है। दरअसल, चार कैबिनेट मंत्री वर्तमान में राज्य से बाहर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलान किया है कि सरकार का लोगो तभी जारी किया जाएगा जब सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हों।

बता दें कि दिल्ली राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) का ऑफिशियल लोगो एक नवंबर को दिल्ली दिवस (स्थापना दिवस) के अवसर पर जारी करने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके एलान के वक्त कहा था कि पहली बार बनाए जा रहे दिल्ली सरकार के इस लोगो से राजधानी की विशिष्ट पहचान बनेगी। यह लोगो एक नए प्रतीक के रूप में स्थापित करेगा।

यह लोगो दिल्ली के आधुनिक, पारदर्शी और जनकल्याणकारी शासन को दर्शाएगा। इस लोगो में दिल्ली की संस्कृति और विकास का सामंजस्य भी पारिभाषित होगा। दिल्ली के आधिकारिक लोगो का चयन करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक विशिष्ट समिति का गठन किया था।