Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चार मंत्रियों के चलते दिल्ली सरकार के लोगो की लॉन्चिंग टली, अब सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया बड़ा एलान

    By V.K.SHUKLAEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:41 PM (IST)

    दिल्ली सरकार का लोगो, जो 1 नवंबर को दिल्ली दिवस पर जारी होने वाला था, उसे फिलहाल टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि लोगो का अनावरण तभी होगा जब सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हों। चार मंत्रियों के राज्य से बाहर होने के कारण यह फैसला लिया गया। यह लोगो दिल्ली की विशिष्ट पहचान और आधुनिक शासन का प्रतीक होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की भाजपा सरकार ने शनिवार को सरकार का लोगो जारी करने की घोषणा को फिलहाल रोक दिया है। दरअसल, चार कैबिनेट मंत्री वर्तमान में राज्य से बाहर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलान किया है कि सरकार का लोगो तभी जारी किया जाएगा जब सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हों। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि दिल्ली राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) का ऑफिशियल लोगो एक नवंबर को दिल्ली दिवस (स्थापना दिवस) के अवसर पर जारी करने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके एलान के वक्त कहा था कि पहली बार बनाए जा रहे दिल्ली सरकार के इस लोगो से राजधानी की विशिष्ट पहचान बनेगी। यह लोगो एक नए प्रतीक के रूप में स्थापित करेगा।

    यह लोगो दिल्ली के आधुनिक, पारदर्शी और जनकल्याणकारी शासन को दर्शाएगा। इस लोगो में दिल्ली की संस्कृति और विकास का सामंजस्य भी पारिभाषित होगा। दिल्ली के आधिकारिक लोगो का चयन करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक विशिष्ट समिति का गठन किया था। 

    ऐसे में एक नवंबर को दिल्ली के लोगो की लॉन्चिंग की सभी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। मगर चार मंत्री दिल्ली से बाहर हैं, इसकी जानकारी मिलते ही लोगो की लॉन्चिंग टाल दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसला लिया है कि लोगो तभी जारी होगा जब पूरा मंत्रिमंडल एक साथ होगा। फिलहाल, दिल्ली सरकार के लोगो की लॉन्चिंग की अगली तारीख घोषित नहीं की गई है। 

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-एनसीआर में सांसों पर भारी बोझ, आनंद विहार से फरीदाबाद तक AQI 300 पार; कैसा है आपके इलाके का हाल?