दिल्ली-एनसीआर में सांसों पर भारी बोझ, आनंद विहार से फरीदाबाद तक AQI 300 पार; कैसा है आपके इलाके का हाल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सर्दी की दस्तक के साथ ही वायु प्रदूषण का साया फिर गहरा गया है। सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से हुई, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, आज सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत AQI 245 पर था, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।