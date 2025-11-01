Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-एनसीआर में सांसों पर भारी बोझ, आनंद विहार से फरीदाबाद तक AQI 300 पार; कैसा है आपके इलाके का हाल?

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 06:01 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है, कई क्षेत्रों में AQI 300 से ऊपर है। वाहनों, उद्योगों और पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को मास्क पहनने और घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है। अपने इलाके का AQI जानकर सावधानी बरतें।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली में छाई रही धुंध।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सर्दी की दस्तक के साथ ही वायु प्रदूषण का साया फिर गहरा गया है। सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से हुई, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, आज सुबह 8 बजे दिल्ली का औसत AQI 245 पर था, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन शाम तक यह बढ़कर 300 से अधिक दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आ चुका है। पीएम 2.5 का स्तर 210 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। सुबह के समय दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध की चादर बिछी रही।

     

    शाम पांच बजे तक दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में स्थिती और खराब हो गई जिसमें आनंद विहार का हाल सबसे ज्यादा खराब रहा जहां AQI 400 तक पहुंच गया। कुछ ऐसा ही हाल जहांगीरपुरी का रहा जहां AQI 390 रहा। 

    अन्य प्रमुख शहर जैसे फरीदाबाद और गुरुग्राम का हाल भी खराब रहा, जहां AQI क्रमश: 255 औऱ 260 रहा। गाजियाबाद में भी स्थिती गंभीर बनी रही जहां आंकड़ा 280 के करीब पहुंच गया।

    एक नवंबर की शाम को प्रमुख स्टेशनों का विवरण:

     